Všechny mé myšlenky nyní patří dceři, prozradila Dagmar Patrasová

Anna Julie Slováčková, kterou má herečka a zpěvačka s hudebníkem Felixem Slováčkem, loni oznámila, že opět bojuje s vážnou nemocí. Diagnostikovali jí rakovinu prsu. Dagmar Patrasová se jí snaží stát po boku.

Aby zahnala chmurné myšlenky, pořídila si novou kočku Miu, která jí dělá radost. „Je to absolutní miláček, oblíbil si jí dokonce i Felix, a to už je co říct“, prohlásila Patrasová.

Pomáhá jí i vztah s italským přítelem Vitem. Přestože bulvár spekuloval o konci jejich přátelství, herečka se tomu musí smát. „Vše je mezi námi v pořádku. Jsme v každodenním kontaktu, Vito přicestuje do Prahy koncem ledna. Nepřestává mě udivovat, jak za mě bulvár žije můj život a naprosto přesně ví, co se v něm odehrává. S Vitem jsme oba narození ve znamení Býka a musím přiznat, že jsme v naprosté symbióze,“ řekla.

„Vito je italský gentleman a kromě mě se například stará i o můj instagramový účet. Všechny ty legrační montáže a koláže, které jsou často terčem vášnivých diskuzí, má na svědomí on,“ přiznala.

Dagmar Patrasová prozradila, že svůj volný čas ráda věnuje pěším procházkám. „Snažím se po Praze používat auto co nejméně. Kam dojdu pěšky, tam pěšky jdu. Docela se mi takhle daří držet kondici, kterou ještě podporuji stravováním hlavně díky značce, která produkuje zdravou výživu a jejíž jsem tváří. Například jejich snídaňových produktů se nemůžu nabažit,“ pochlubila se.

Leden je pro herečku spíše odpočinkovým měsícem po tradičně umělecky náročném prosinci. Už se ale moc těší, až zase začnou představení muzikálu Sněhová královna, ve kterém se na jevišti potkává jak s dcerou Aničkou, tak se synem Felixem. „Jsme na jevišti v rolích postav, tudíž naprosto odosobnění. Ale samozřejmě, na pódiu jsme sehraní stejně skvěle jako v životě,“ říká.

Patrasová se také pochlubila, že nedávno točila zábavný pořad, kde byla v týmu Aleše Hámy a vyhrála nad Halinou Pawlowskou a Romanem Šmuclerem. Televizi však sama moc nesleduje, kromě starých českých filmů a detektivek. „Ty miluju v jakékoli podobě, filmové i knižní. I když teď jsem se jim trochu zpronevěřila četbou spirituální publikace kamaráda Standy Brázdy, která se jmenuje S kým a kde žít. Se Standou se znám přes dvacet let, kdysi dokonce téměř na minutu předpověděl narození a pohlaví naší Aničky. Věcem mezi nebem a zemí jsem vždycky věřila stejně jako tomu, že naše životy jsou v rukách božích,“ dodala.