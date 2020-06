Počasí a fotbalu u nás rozumí každý, říká meteoroložka Dagmar Honsová

Prozraďte, jak jste se vlastně dostala k meteorologii. Byl to váš sen?

Už na základní škole k mým oblíbeným předmětům patřila matematika, fyzika, biologie a nejvíc jsem si užívala chemii. Na gymnáziu jsem měla štěstí na výbornou paní profesorku na přírodní vědy a bylo rozhodnuto. V chemické laboratoři bych v té době nejraději bydlela. Škola mě bavila tolik, že jsem si nedokázala představit, že do ní chodit nebudu – nakonec jsem studentem zůstala do šestadvaceti.