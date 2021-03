Je spousta důležitějších věcí, než se vrátit do divadla, míní Cyril Dobrý

Setkáváme se na natáčení filmu Poslední závod. Jakou v něm máte roli?

Hraji pana Jarolímka, což byl architekt. Stavěl hodně skokanské můstky tady v Krkonoších a myslím si, že to byl člen té závodnické partičky Hanč, Vrbata a spol. Byl to tedy Pražák, ale do Krkonoš jezdil často.

Vy sám lyžujete a jezdíte na hory?

Já jsem spíše snowboardista, nejsem úplně nejzdatnější běžkař v normálním životě.

Nabil jste si někdy na běžkách, že je nemáte rád?

Nabil jsem si na nich hodněkrát a rád je mám, furt. Akorát na to nemám čas.

Co doposud považujete za svou největší roli?

Určitě Zrádce, co jsem dělal s Viktorem Taušem. Na natáčení vzpomínám dobře, byla to dobrá práce.

Přátelíte se s někým z branže?

Mám jmenovat? Ono je to hodně lidí, ta práce k tomu svádí. Nevím. Třeba se Slávou z těch Zrádců chodíme na kafíčka často.

Dostáváte od svého otce Karla Dobrého nějaké herecké rady?

Moc ne, my se o tom moc nebavíme. O práci. (smích)

Karel Dobrý

Nebývá ani žádná kritika?

Myslím, že tak akorát. Bavíme se o vzájemně o tom, když vidíme, v čem kdo hrál.

Hastrmana jste ale tátovi určitě pochválil…

Jo, jo, to určitě! Rozhodně. Chválíme se. (smích)

Dokážete se dívat na své natočené výstupy? Když je máte například na place zkontrolovat?

Co se týká práce, tak určitě. Potom osobně je to samozřejmě trochu utrpení. Ale je důležité se na to koukat, podle mě.

Film Poslední závod je zasazen do doby před sto lety. Vy sám jste příznivcem českých dějin?

Zatím moc ne. Čtu si. Mám hotovou jen základní školu, takže nejsem úplně odborník, co se dějin týče.

Dovzděláváte se tedy čtením?

Nevím, jestli se dovzdělávám, jsem spíše na romány než na encyklopedie.

Cyril Dobrý

Co říkáte na současnou situaci, když společnost na tom není moc dobře.

Já si myslím, že to bude dobrý. Je jaro a bude to všechno veselejší.

Kdy si optimisticky troufáte říci, že se vrátíte do divadla?

To si netroufám. Ono to podle mě nesouvisí s nějakým optimismem, ale myslím si, že je spoustu důležitějších věcí, než se vrátit do divadla. Holt se bude muset prostě počkat, když to bude vypadat takhle špatně.

Do které destinace povedou vaše kroky, až se vše rozvolní?

Nevím… Kam bych chtěl? Asi někam dolů, na Balkán. Tam jsem dlouho nebyl. Chtěl bych si udělat výlet přes Balkán. Přiznám se, že dovolené moc nemívám.

Řekl byste, vzhledem k vašemu příjmení, že jste dobrák?

Myslím si, že přiměřeně.

Dokázal jste v tom uplynulém nelehkém období někomu podat pomocnou ruku?

Doufám, že jo. V kolektivech, ve kterých se pohybuji, si pomáhají všichni a všichni se snaží.

Jak se udržujete v psychické pohodě?

Snažím se být venku, pracovat, prostě něco dělat, i když není co.

Cyril Dobrý v seriálu Zrádci

Ovlivnila vás v něčem koronakrize pozitivně?

Nemyslím si. Spíše jsem se tak jako zpomalil a uklidnil. A nevadí to, že nemám nyní co dělat. Užívám si, že mám teď často volno.

Musel jste se naučit být více sám se sebou?

To určitě. Určitě ano.

Začal jste se něčemu více věnovat?

Začal jsem doma hodně uklízet. Umyl jsem si okna už dvakrát, což jsem předtím neudělal několik let.

Spousta lidí se vrhla na jazyk, cvičení, vaření. Mají přespříliš pevnou vůli?

Mně to nepřijde přespříliš pevná vůle. Přijde mi, že člověk má od přírody potřebu něco dělat a ve chvíli, kdy jsou ti lidé zavření doma, tak prostě něco tvoří.

Co zrovna posloucháte na svém Spotify?

Nick Cave vydal nové album, tak to jsem si teď jednou pouštěl a ještě si to asi párkrát pustím. (smích)

Vzkázal byste něco lidem, kteří na tom nejsou teď psychicky dobře a nevidí to světlo na konci tunelu?

Tak to je zákeřná otázka. Musíme doufat, že to dopadne dobře. Ale já to nevím. (smích)