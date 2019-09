Byl to opilec, říká Ronaldo, kterého video s otcem dojalo k slzám

„Toto video jsem nikdy neviděl. Je to neuvěřitelné. Hodně to pro mě znamená, slyšet, jak byl na mě otec pyšný. Myslel jsem si původně, že tento rozhovor bude vtipný. Nečekal jsem, že budu plakat,“ řekl Cristiano Ronaldo poté, co se dojal k slzám při sledování videa z roku 2004.



Otec slavného fotbalisty zemřel v roce 2005 na selhání jater v důsledku alkoholismu. V rozhovoru pro norskou televizní stanici stojí před svým domem a pyšně vypráví o synovi a o tom, jak věří, že z něj jednou bude světová hvězda číslo jedna a legenda.

„Otce jsem doopravdy neznal. Byl to opilec. Nikdy jsme si proto spolu nemohli normálně popovídat. Bylo to opravdu těžké. Tyto záběry jsem nikdy neviděl a nevím, kde jste je sehnali. Ale musím je ukázat rodině,“ zareagoval se slzami v očích portugalský útočník.

Josému Dinisovi Aveirovi uniklo mnoho dalších velkých úspěchů jeho syna. Nedožil se ani narození vnuků a vnuček. Jeden z nejúspěšnějších fotbalistů světa Cristiano Ronaldo je již čtyřnásobným tatínkem.

Nejstaršího syna Cristiana juniora odnosila Ronaldovi za finanční odměnu v přepočtu 312 milionů korun náhradní matka z Kalifornie, jejíž identitu fotbalista tají. Musela se dopředu vzdát všech práv na dítě. Také u dvojčat Evy Marie a Matea využil služeb náhradní matky. Dceru Alanu Martinu mu pak před dvěma lety porodila jeho španělská přítelkyně Georgina Rodriguezová (24).

VIDEO: Cristiano Ronaldo v pořadu Good Morning Britain: