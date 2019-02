Zrušili jsme zásnuby a je to lepší než předtím, říká Coxová o příteli

Courteney Coxová potvrdila v rozhovoru s moderátorkou Ellen DeGeneresovou (61), že již není zasnoubená se svým přítelem, muzikantem Johnnym McDaidem.



„Už to není můj snoubenec. Byli jsme zasnoubení, ale teď jsme zkrátka jen spolu. Zrušili jsme zásnuby a na čas se rozešli. On se přestěhoval zpátky do rodné Británie. Pak jsme se však po půl roce dali znovu dohromady a je to lepší než kdy předtím. Všechno v našem vztahu se zlepšilo,“ tvrdí Coxová. Zavtipkovala také, že se jí vztah kvůli častým letům z Ameriky do Británie a zpět prodraží.

Coxová a McDaid spolu začali chodit v roce 2013. Seznámil je jejich společný kamarád Ed Sheeran. Zasnoubení oznámili v červnu roku 2014. Zrušení zásnub ze strany McDaida následovalo spolu s rozchodem v prosinci 2015. O šest měsíců později se herečka a muzikant dali opět dohromady.

Představitelka Moniky ze seriálu Přátelé šokovala v posledních letech fanoušky svým vzhledem kvůli umělým výplním v obličeji, které si nechala v roce 2017 odstranit. V červnu stejného roku tvrdila, že by si přála ve svých třiapadesáti letech s McDaidem otěhotnět.

„Ráda bych měla dítě. Myslím, že bych mohla odnosit něčí vajíčko. Mohla bych být jednou z těch starších žen, která to zvládne. Ráda bych do toho s Johnnym šla. Vím, je to šílené, ale chtěla bych to,“ řekla tehdy Coxová.



Courteney Coxová a její bývalý manžel David Arquette (2010)

Před vztahem s muzikantem byla Coxová v letech 1999-2012 vdaná za herce Davida Arquettea (47). Rozvedli se v květnu 2013. Arquette a Coxová mají společně čtrnáctiletou dceru Coco.

Své jediné dítě považuje herečka za veliké požehnání, protože v minulosti prodělala řadu potratů, než se jí podařilo otěhotnět. Podle genetiků má vzácnou mutaci genu pro enzym MTHFR, která mimo jiné vyvolává samovolné potraty.