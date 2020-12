Loni vás nejvíce zajímaly vztah Burešové, Megxit i Zemanová na pornovečírku

Na podzim vyfotili Evu Burešovou a Přemka Forejta, jak vycházejí z domu, kde herečka bydlí. Hvězda seriálu Slunečná byla následně zaskočena desítkami telefonátů, zpráv i komentářů na sociálních sítích ohledně nového vztahu se šéfkuchařem a porotcem z MasterChefa. Ve vyjádření na Instagramu napsala, že je znechucená a o svém soukromí se nechce bavit.

Krasobruslař Tomáš Verner se letos stal tatínkem a ještě před narozením syna promluvil o svém vztahu s thajskou krasobruslařkou Tammy Sutanovou. „Zamiloval jsem se na první pohled, ale bylo mi jasné, že tak krásnou ženskou asi v životě mít nebudu,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz.



Zajímaly vás také vztahové trable známých tváří. Cukrářka Iveta Fabešová se v říjnu na sociálních sítích fanouškům svěřila, že se s manželem rozvádějí. Kvůli tomu zhruba před měsícem přišla o své provozovny. A jak říká, zůstalo jí jen její dobré jméno. „Naše společné cesty s mým manželem se tedy rozcházejí, jak v osobní, tak i pracovní rovině. Dnes jen velmi těžko hledáme společná slova a vzhledem k našim dětem, u kterých se bojím, že právě jich se náš rozchod dotkne nejvíce, bych vás chtěla požádat o respektování našeho soukromí,“ prozradila Fabešová.

Potíže ohledně rozvodu řešila i herečka Veronika Žilková, která se vrátila z Izraele do Česka. Svěřila se s tím, že kvůli dceři Agátě musela prodat rodinnou chalupu. „Měli jsme šedesát let chalupu, ale z finančních důvodů jsem musela přistoupit k prodeji. Moje dcera se rozvádí a potřebuje peníze. Rozloučila jsem se s velikou životní etapou a místem, kde jsem většinou trávila dovolenou,“ prohlásila Žilková na konci května ohledně dcery Agáty a nyní už bývalého zetě Jakuba Prachaře.

Veronika Žilková, její dcery Agáta Hanychová a Kordula Stropnická a hereččina maminka Olga

Velkým překvapením pro mnoho čtenářů bylo odhalení vdovy po režisérovi Jiřím Menzelovi Olgy. Producentka prozradila, že ještě za života režiséra, který zemřel v září 2020, si pořídila dítě s egyptologem Miroslavem Bártou. Narození syna, který přišel na svět v zahraničí, tajila více než rok.

Ani v roce 2020 nechybí mezi nejčtenějšími články rubriky Revue soudní spory Heleny Vondráčkové. Zpěvačka prohrála pravomocně spor s obcí Řitka kvůli pokáceným tújím na obecním pozemku před jejím domem. Vondráčková tvrdí, že keře byly její a odstranění dřevin jí způsobilo majetkovou škodu i citovou újmu. S žalobou v roce 2019 u okresního soudu neuspěla a odvolala se. Krajský soud ovšem rozsudek potvrdil a vzkázal jí, že se měla víc zajímat.

4. června 2020

Sedm let trvalo, než dcera prezidenta Miloše Zemana Kateřina přiznala svou účast na pornovečírku. Ten se konal v roce 2013 a prezidentova mluvčí citovala tehdy devatenáctiletou Kateřinu Zemanovou s tím, že jde o podvrh. „Mě to nikdy neštvalo, že jsem na té akci přihlížela. Doma jsme se tomu smáli. V životě jsem si negooglila svoje jméno, tak ani nevím, co se o mně tehdy psalo. Nikdy jsem se tomu tématu nevyhýbala, ani ho nijak neomlouvala. Proč taky, nezastávala jsem žádnou oficiální pozici. Komu jsem tím lidsky ublížila? Bylo mi osmnáct. Neznám člověka, který by se v tomhle věku nechoval někdy jako debil,“ vysvětlila Kateřina Zemanová v únoru 2020 v rozhovoru pro týdeník Téma.

3. září 2013

Královna krásy z roku 1999 Helena Houdová se na sociálních sítích prezentuje jako koučka pro posvátnou sexualitu. Věnuje se spirituálním záležitostem a organizuje pro ženy i muže nejrůznější kurzy. Nyní zveřejnila pro pány novou výzvu. Vytvořila pro muže výzvu s názvem Jedenáct dní bez ejakulace, díky které se mohou stát nejúžasnější formou sebe sama.

Ze zahraničních témat rezonoval mezi čtenáři odchod prince Harryho a vévodkyně Meghan z britské královské rodiny. Odloučení musela posvětit královna Alžběta II., která vyhověla žádosti svého vnuka. Britská panovnice v lednu prohlásila, že rozumí touze páru po nezávislosti, ale byla by radši, kdyby neodcházeli. Oznámila to po rodinné schůzce na panství v Sandringhamu, vévodkyně Meghan ovšem nepřišla.

SPECIÁL Britská královská rodina

Zaujaly také zprávy o manželství amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho třetí choti Melanie, které údajně už několik let nefunguje a bývalá slovinská modelka zvažuje rozvod. Tvrdí to bývalá poradkyně v Bílém domě Omarosa Manigault Newmanová ve své knize. Nyní se k ní přidala kolegyně Stephanie Wolkoffová s podobnými tvrzeními. Melania počítá každou minutu, dokud Trump neskončí v úřadu a ona se bude moct rozvést. Pokud by se o to pokusila, když je ještě prezidentem, hrozně by ho ponížila a on by našel způsob, jak ji potrestat,“ uvedla ve své knize Omarosa Manigault Newmanová.