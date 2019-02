Žádná žena není jen něčí manželka, říká Claire Foyová

„Dostala jsem příležitost a jedinečnou šanci ztvárnit postavu Janet Armstrongové. Neobyčejně silné a velmi statečné ženy. Během natáčení jsem si v mnoha chvílích uvědomila, čím vším musela procházet. I když ji spousta lidí považovala jen za Armstrongovu manželku, je třeba si uvědomit, že nic takového jako jen něčí manželka neexistuje,“ řekla Claire Foyová v proslovu na Critics’ Choice Awards, kde převzala speciální #SeeHer cenu za roli manželky Neila Armstronga v životopisném dramatu První člověk.



„Děkuji kritikům za tuto cenu a za to, co reprezentuje. Když jsem si připravovala proslov na tento večer, uvědomila jsem si, že o sobě často trochu pochybuji. Pak mi došlo, že jediné, co kdy může herečka divákům nabídnout, je ona samotná a její projev. Herecký projev, díky kterému se někdo v mých filmových nebo seriálových postavách najde. Občas stačí pouhý úsměv, pocit nebo emoce, která vás dokáže vrátit do určité chvíle a naladit na stejnou vlnu s filmovou postavou,“ dodala Foyová.

Držitelka Zlatého glóbu si získala miliony diváků i mnohé kritiky ztvárněním role mladé královny Alžběty II. v seriálu The Crown. Fanoušci ji mohli vidět v kinech i v roli hackerky Lisbeth Salanderové v novém zpracování filmového a knižního hitu Dívka v pavoučí síti.

Foyová na podzim minulého roku přiznala, že ji kvůli vysokému pracovnímu nasazení a následné nemoci lékaři diagnostikovali chronický únavový syndrom. Herečka prochází náročným obdobím také v soukromém životě. Začátkem minulého roku se čtyři roky po svatbě rozvedla s manželem Stephenem Campbellem Moorem, se kterým má čtyřletou dceru Ivy Rose.