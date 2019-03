Na nahé fotky v Playboyi jsem pyšná, říká Cindy Crawfordová

Kariéru supermodelky si Cindy Crawfordová užívala téměř třicet let. Dnes je jedenadvacet let šťastně vdaná za obchodníka Randeho Gerbera (56), se kterým má dceru Kaiu (17) a syna Presleyho (19). Obě děti se také věnují modelingu. Bývalá supermodelka tvrdí, že její dcera ve světě módy a přehlídkových mol rozhodně nemá přílišnou protekci.

„Lidé Kaiu samozřejmě znají a vědí, že je to moje dcera. Jen ten samotný fakt jí mnoho dveří v byznysu neotevřel, navzdory tomu, co si může myslet veřejnost. Pokud se lidé domnívají, že rozhoduji o tom, kdy dceru který módní magazín umístí na svou titulní stránku, tak se velice pletou. Kdyby to takto fungovalo, zaplatila bych si titulku spíše pro sebe,“ vtipkuje Crawfordová.



Bývalá supermodelka říká, že je pyšná na všechny fotografie, které nafotila pro Playboy v letech 1988 až 1998. „Když se dnes na ty fotografie dívám, divím se naopak, že jsem tehdy nechodila všude nahá. Na nahé fotky v časopisu Playboy jsem pyšná,“ tvrdí dvojnásobná matka v rozhovoru pro magazín PorterEdit.

Crawfordovou v posledních letech trápí v souvislosti s jejími dětmi hlavně míra nenávisti, která se objevuje na sociálních sítích. „Nemohu uvěřit tomu, jak moc jsou lidé krutí. Pokud se někdo rozhodne psát nepříjemné komentáře na můj instagramový profil, je mi to upřímně jedno. Ale jakmile vidím, že se někdo naváží do mých dětí, jsem vzteky bez sebe. S hatery se však nebojuje, ignorují se. To mě šokuje,“ přiznává.

Crawfordová si prý v čase své největší slávy myslela, že její hvězdná kariéra nebude mít dlouhého trvání. „Doufala jsem, že budu slavná alespoň pět let. Věřila jsem, že poté vše pomine,“ tvrdí. I po třiceti letech v modelingu však dostává dnes již třiapadesátiletá kráska časté nabídky na prestižní spolupráce.

Cindy Crawfordová v magazínu Playboy (1988):



V roce 2014 se svlékla pro knihu Andělé fotografa Russella Jamese. „Rozhodla jsem se kývnout na tuto spolupráci zčásti také proto, že si nemyslím, že krásu ženy definuje věk. V kolika letech už žena není nahá krásná? Máme snad nějakou nálepku ‚doporučené datum spotřeby’? Nevypadám stejně jako ve dvaceti, třiceti, ani čtyřiceti. Ale pokud na sebe žena zcela nezanevře, tak proč ne? Nepromenáduji se po pláži v miniaturních bikinách. Nahá se cítím nejlépe v soukromí se svým manželem,“ dodává Crawfordová.