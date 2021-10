Obézní syn Arnolda Schwarzeneggera zhubl díky pohybu už desítky kilogramů

Syn Arnolda Schwarzeneggera Christopher (24) se do svých dvaceti let projedl téměř až k morbidní obezitě. Předloni šel ale pomalu do sebe a začal úspěšně hubnout. Dosud shodil úpravou jídelníčku a pravidelným cvičením už desítky kilogramů.