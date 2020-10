S dietami jsem skončila, tvrdí Aguilera a fotí se ve spodním prádle

„V minulosti jsem k sobě často byla přehnaně kritická. Často jsem trpěla úzkostmi ohledně svého vzhledu. Ale nikdy jsem nepřestala hledat nové cesty a způsoby, jak sama sebe posunout dál,“ řekla Christina Aguilera v rozhovoru pro magazín L’Officiel Italia.



„S dietami jsem skončila, smiřte se s tím. Každý z nás je jiný, a pokud vybočujete z řady, lidí mají tendenci vás soudit a kritizovat,“ říká zpěvačka a dvojnásobná maminka.

„Musíte přijmout vlastní krásu a ostatní ať si trhnou nohou. Opravdová krása podle mě spočívá v opravdovosti každého z nás. Neznamená to vždy být pěkný, má to hodně daleko k dokonalosti, ale je to něco opravdového a velmi upřímného,“ vysvětluje Aguilera.

V módním editorialu se zpěvačka nechala nafotit v sexy modelech a vyzvala všechny ženy k tomu, aby si vážily svého těla. „Buďte samy k sobě laskavé. Každá z nás kráčí po vlastní cestě. Nemá smysl se neustále s někým porovnávat,“ vyzvala čtenářky.

„Plavte si každá ve svém pomyslném vlastním pruhu a soustřeďte se jen sama na sebe. Pokud ztrácíte čas tím, že se budete dívat kolem a zjišťovat, jak jsou na tom ostatní, ničemu to nepomůže a jen vás to zpomalí a rozhodí. To je ta nejlepší rada, kterou jsem kdy dostala,“ dodává Christina Aguilera.



VIDEO: Christina Aguilera v magazínu L’Officiel Italia (2020):