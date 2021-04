Svou hubenou postavu jsem kdysi nesnášela, vzpomíná Christina Aguilera

„Když jsem jako dítě začala s kariérou, nesnášela jsem svou tehdy velmi hubenou postavu. Až kolem jedenadvaceti let jsem se začala trochu zakulacovat. Své nové křivky a zadek jsem milovala,“ říká Christina Aguilera v rozhovoru pro magazín Health.



Zpěvačka tvrdí, že na své fotografie z dospívání se dnes dokáže jen stěží podívat. „Vždycky se mi hned vybaví, jak jsem se cítila zranitelně. Měla jsem v hlavě nějakou svou představu o tom, jak bych měla vypadat, a teprve jsem pomalu postupně nacházela sebevědomí,“ vzpomíná.

„Teprve s věkem se člověk přestane srovnávat s ostatními a začne si vážit svého těla a sám sebe,“ míní Aguilera, která se snaží k pozitivnímu vztahu ke svému tělu vést odmalička i šestiletou dceru Summer Rain, kterou má se snoubencem, asistentem filmové produkce a kytaristou Matthewem Rutlerem.

„Dávám si opravdu velký pozor na to, abych dceru stále učila vnímat opravdovou vnitřní krásu. Když se mnou jde někdy na focení, snažím se jí stále vysvětlit, že i když mám na sobě make-up a udělané vlasy, za vším tím jsem to stále já a na to je důležité se zaměřovat,“ vysvětluje zpěvačka, která momentálně pracuje na nové desce.

„Jsem perfekcionistka a chci do toho dát ze sebe jen to nejlepší. I s ohledem na to, co jsem v životě prožila a jaký mám teď na mnoho věcí jiný pohled než kdysi. Svým způsobem jsem po letech znovu našla sama sebe,“ dodala Christina Aguilera.



VIDEO: Christina Aguilera na fotografiích z průběhu života: