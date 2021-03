Komplikovaný herec Christian Bale. Kvůli rolím se mění k nepoznání

Oprávněně sbírá nominace na Oscary. Je to metodický herec par excellence, do rolí dává duši i tělo. Jednou nabírá hory svalů, jindy extrémně hubne. Chová se, mluví i dýchá jako jeho postavy. Christian Bale nehraje, on se těmi postavami stává. Jeho geniální herectví je ale vykoupeno problematickou psychikou.