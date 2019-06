Kvůli extrémním změnám hmotnosti jsem pohlédl smrti do očí, říká Bale

„Už v tom nemohu pokračovat. Opravdu nemohu. Uvědomil jsem si, že vážně hazarduji se svým zdravím. Kvůli neustálému extrémnímu hubnutí a přibírání jsem pohlédl smrti do očí,“ řekl Christian Bale v rozhovoru pro magazín The Sunday Times.



Cítil se velmi hloupě, když mu herecký kolega Gary Oldman (61) oznámil, že pro svou roli mohutného Winstona Churchilla ve filmu Nejtemnější hodina nemusel přibrat ani kilogram. O vše se postarali maskéři a speciální pěnový oblek.

Když se Christian Bale před dvěma lety objevil s manželkou na filmovém festivalu v Torontu, nebyl si téměř podobný. Kila navíc, zesvětlené obočí a silný krk výrazně změnily rysy v jeho obličeji. Christian Bale tehdy výrazně přibral kvůli roli bývalého amerického viceprezidenta Dicka Cheneyho, za kterou získal později Zlatý glóbus. Herec pro Variety Studio prozradil, že se cíleně vykrmoval spoustou pizzy, zmrzlinou a sladkými koláči.

„Není to fér ani vůči mé ženě. Musela si se mnou za ty roky projít kolikrát peklem. Jediný, kdo ocenil mé obrovské břicho, byl asi můj malý syn, který na něm rád poskakoval. Já osobně jsem začal kvůli nadváze trpět mnoha zdravotními problémy a skončil jsem na čas i v péči lékařů,“ přiznává herec.

Ve filmu Americké psycho z roku 2000 trávil Bale naopak kvůli atletickému tělu hlavní postavy hodiny v posilovně, kterou nesnáší. Kvůli věrohodnosti postavy v akčním sci-fi Equilibrium o dva roky později zase studoval bojové umění.

Christian Bale ve filmu Vice (2018) Christian Bale ve filmech Mechanik (2004) a Americké psycho (2000)

Když se v roce 2004 Bale objevil na prvním natáčecím dnu filmu Mechanik, nemohl štáb ani režisér Brad Anderson uvěřit vlastním očím. Stála před nimi vyhublá troska s kruhy pod očima, která vypadala jako z koncentračního tábora. Bale si kvůli roli Trevora Reznika dopřával jen jedno jablko a konzervu tuňáka denně. Z původních 80 kilogramů tak v krátkém čase zhubl na pouhých 55 kilo. Sám chtěl jít dokonce na 45 kilogramů, to mu však ze zdravotních důvodů nedovolili.



„Je to na jednu stranu úžasná osobní zkušenost. Jste tak hubení, že sotva dokážete vyjít pár schodů. Je to, jako byste dobrovolně opustili své tělo,“ řekl tehdy herec v rozhovoru pro deník The Guardian.

Christian Bale žije již osmnáct let s manželkou, modelkou Sibi Blazicovou (49). Mají dvě děti, dceru Emmeline (14) a syna Josepha (5).