Měli jsme zůstat točit v Sydney, říká Chris Hemsworth o práci v Praze

Rozhodnutí o přesunu natáčení z Nového Jižního Walesu v Austrálii do Česka padlo v srpnu. Produkce měla tenkrát obavy z dalšího zpřísňování karanténních opatření kvůli šíření koronaviru.

Chris Hemsworth nyní v pořadu Today pochválil svou zemi za to, jak situaci s další vlnou pandemie zvládá, zatímco v Česku roste počet nových případů. Podle něj se nemělo natáčení přesunout, protože jak tvrdí, Austrálie má lepší podmínky pro natáčení hollywoodských filmů než Evropa zasažená covidem.

„Tento film se měl původně natáčet v Sydney, ale bylo to složité s omezeními a tak dále, a tak jsme se přesunuli do Prahy. Ale ano, případy covidu se tu docela množí, a tak teď přemýšlíme, víte, možná by bylo lepší zůstat v Austrálii, ale nebyla to moje volba,“ prohlásil.

V létě se u protinožců zpřísnila opatření, i kvůli slabé proočkovanosti, a štáby raději zemi opustily. Ovšem díky tenkrát zavedeným omezením a většímu počtu naočkovaných tam zaznamenávají v poslední době jen pár stovek nových případů a téměř žádná úmrtí na covid.

Chris Hemsworth i štáb bydlí v pražském hotelu Four Seasons. Herec na sociálních sítích sdílel výlety po Praze, kde jeho manželka Elsa Pataky vyzkoušela trdelník, nebo výlet do Karlových Varů, kde mu dělal společnost syn.