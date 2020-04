Hemsworth děkuje za karanténu. Konečně může trávit čas s dětmi

„Nechci v žádném případě zlehčovat problémy, kterým teď čelíme. Prožíváme naprostou nejistotu a úzkost z toho, co se děje ve světě. Pro mě osobně to ale vytvořilo jistý druh vynucené meditace a jistý druh vynuceného klidu. Nedokázal jsem tohoto stavu docílit několik let, ačkoli jsem se snažil,“ přiznal Chris deníku Philadelphia Inquirer.

Kolotoč nekončícího natáčení prý trval deset let. Bál se odmítat nabídky na práci. Až koronavirus mu otevřel oči a došlo mu, že práce by neměla být na prvním místě.

„Posledních deset let jsem byl součástí té mašinérie a jsem za to samozřejmě vděčný, to nepopírám. Udělal jsem tolik báječných věcí a hodně cestoval. Bohužel to ale také znamenalo, že jsem byl často pryč od rodiny. Když jsem teď doma s dětmi a trávím s nimi naplno čas, uvědomil jsem si, že je to pro mě to nejdůležitější,“ dodal Hemsworth.

S manželkou Elsou Patakyovou má dohromady tři děti. Hemsworth si vzal herečku v roce 2010. O dva roky později se jim narodila dcera India. O další dva roky později přivítali na svět dvojčata Sashu a Tristana.