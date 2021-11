Charlotte Štiková zhubla 37 kilo. Promluvila o vztahu s matkou i nové práci

„Snažím se pětkrát týdně chodit cvičit. Bonusem jsou pro mě i denní procházky se psy. Začala jsem hubnout hlavně proto, že jsem měla zdravotní problémy. Při chůzi a někdy i při sezení mě začalo strašně bolet koleno,“ popisuje Charlotte Štiková v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

„Při chůzi jsem se kvůli tomu pokaždé doslova kolébala do stran. Bylo to hrozné a styděla jsem se proto chodit do společnosti. Omezovala jsem tím i mého přítele Ivka. Všichni na mě všude koukali. Řekla jsem si také, že už nechci ztrácet své mládí v těle, ve kterém se vůbec necítím dobře,“ vysvětluje mladší sestra Ornelly Koktové.

V bulváru se v minulosti spekulovalo o tom, že jejich matka Monika Štiková Binias, která si loni v červenci vzala o čtyřiadvacet let mladšího českého hokejistu Petra Biniase, se údajně kdysi snažila svádět Charlottina dlouholetého partnera Ivka.

„Odpouštět se má. Řekla jsem si, že je to moje máma, odpustím jí a půjdeme dál. Každý člověk může udělat chybu. Chci to přejít, neřešit to dál, normálně se bavit a být zadobře,“ říká pětadvacetiletá Charlotte Štiková, která si nedávno otevřela vlastní psí školku.

Charlotte Štiková zhubla sedmatřicet kilogramů (2021)

„Chodím s pejsky na dlouhé procházky do parku, mazlím se s nimi, plánuji jim program, hrajeme si, když nestíhám, pomáhá mi někdy i přítel. Pejsci mají u mě stoprocentní péči. Vybírám si jen malá plemena, mám lidové ceny,“ láká podnikatelka potencionální zákazníky.

VIDEO: Sámer Issa ft. Charlotte Štiková – Lies: