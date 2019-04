Moje dítě, které jsem považovala za syna, je dcera, říká Theronová

Jackson má prý štěstí, protože si identitu v nesouladu s biologickým tělem uvědomila včas. Díky tomu začne brát ženské hormony ještě před pubertou a nikdy nebude mít maskulinní rysy.

„Ano, taky jsem si myslela, že je kluk. Než se na mě podívala, když jí byly tři roky, a řekla: ‚Nejsem kluk!‘ Tak to máte! Mám dvě nádherné dcery, které jako každý jiný rodič chci chránit a vidět, že se mají dobře. Narodily se takové, jaké se narodily, a jsou v části světa, kde můžou být samy sebou během dospívání, být tím, kým být chtějí. Není na mně, abych o tom rozhodovala,“ cituje herečku list Daily Mail.

„Mou prací rodiče je oslavovat je a milovat je, a zajistit jim, aby měly vše, co potřebují pro to, aby mohly být tím, kým být chtějí. A udělám vše, co je v mé moci, abych jim toto právo zajistila a ochránila je,“ uvedla.

Theronová vyrůstala v Jihoafrické republice v době velké krize politiky apartheidu a její matka jako silná žena ji vždy učila mluvit pravdu a nebát se projevit svůj názor.

„Myslím, že mít velmi blízký vztah aspoň s jedním rodičem je skutečné požehnání. Když jsem vyrůstala jako malá dívka, měla jsem úžasný vzor pro to, kým by člověk měl být jako žena. Moje máma neměla žádné buď, a nebo. Dělala, co musela. Když měla ráno v šest vstát k dojení krav, nikdy nefňukala, prostě šla a udělala to,“ dodala.

Herečka vychovává své adoptované děti sama. Jejím posledním oficiálním partnerem byl v letech 2014 až 2015 herecký kolega Sean Penn, se kterým byla dokonce zasnoubená. Místo svatby přišel rozchod.