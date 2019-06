S Bolkem to byla láska na první pohled, vzpomíná Chantal Poullain

„Šansonům se věnuji už dlouho. Společně se třemi jazzovými muzikanty jezdím po celém Česku a Slovensku. Přivedl mě k tomu kdysi Jiří Vondrák, kamarád z Brna,“ říká česko-francouzská divadelní a filmová herečka Chantal Poullain.

„Česky nezpívám proto, že mám celý život komplex ze svého hlasu a nemám dobrou češtinu. Tak se držím raději francouzštiny. Osobně poslouchám také hlavně francouzský šanson. Umím francouzsky, italština je mi velmi blízká a česky bohužel neumím,“ směje se. „Nejsem moc jazykově vybavená. To Vladimír nebo Bolek, ti jsou na tom o moc lépe. Mají talent na jazyky,“ dodává.

Syn Chantal Poullain Vladimír Polívka (29) je známý tím, že svou maminku rád a skvěle napodobuje. „Nezlobí mě tím. Mám ráda, když si ze mě dokáže udělat vkusnou legraci. Občas se na něj chodím podívat do Dejvického divadla, kde hraje. Dokonce mu někdy zavolám ‚Vladimíre, miláčku. Přijď, potřebuju se smát.‘ Bydlíme hned vedle sebe. On přijde a já se s ním půl hodiny směji a jsem spokojená. Už jsem viděla i jeho film Ženy v běhu. Moc se mi to líbilo,“ říká herečka v rozhovoru na Rádiu Impuls.

Práce v Nadaci Archa Chantal jí zabírá většinu času. „Je to každodenní zaměstnání. Mám jen dvě kolegyně, takže jsme v kontaktu každý den. Nehraji již ani ve francouzských produkcích. Nemám totiž kdy,“ říká Chantal Poullain.

„Dnes jsem například vstala v sedm ráno, potom jsem vyřídila e-maily a učila se texty pro nově chystané představení,“ popisuje herečka svůj běžný den. „Chystám dvě knihy. Zatím však nechci prozrazovat víc, je to překvapení,“ dodává.

S bývalým manželem Bolkem Polívkou prý udržuje stále dobrý vztah. „Seznámili jsme se kdysi při natáčení. Přišli za mnou, že se musím podívat na geniálního herce z Československa. Tam jsem Bolka poprvé viděla s klaunským nosem na hlavě a úplně mě okouzlil. Byla to láska na první pohled. Pokud jste s někým spoustu let, nejde k tomu člověku najednou nemít žádný cit. Pokud ano, znamená to, že jste toho člověka nikdy pořádně nemilovali,“ míní Poullain.