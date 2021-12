Vánoce u moře nikdy. Miluju ty české, říká Chantal Poullain. Zato Silvestr nenávidí

Scházíme se v Brně v šatně Divadla Bolka Polívky, kde jste nazkoušela novou hru Rouen 44. Co nám můžete o představení prozradit?

Je to krásná hra pro dvě herečky, mě a Kláru Trojanovou. Napsal ji Jiří Pokorný. My dva jsme se předtím neznali, ale Jiří četl moji knihu, seznámili jsme se a hodně jsme spolu mluvili. Inspirovala jsem ho, a tak napsal tuhle hru. Děj se odehrává za války. Hraju operní divu, která ztratila hlas. Sedí zavřená doma a přijde k ní slečna na lekce zpěvu. Moje postava se jmenuje Madeleine a skrývá velké tajemství, které vám ale nemůžu prozradit. O tom totiž celá hra je. Mluví se v ní spisovnou češtinou, což je pro mě výzva. Musím se hodně učit text. Budeme ji hrát i ve francouzštině. Hodně lidí mi už řeklo, že přijdou na českou verzi, ale že chtějí vidět i tu francouzskou. Už se na to moc těším.

Auto je moje oáza. Neposlouchám rádio, jen motor. Chantal Poullain herečka