Český ples: Čenský zavzpomínal na dávnou lásku, Laffita hodnotil vkus

Večerem, kde vystoupili Michal David, Monika Absolonová, Martin Chodúr, Jitka Zelenková či Boom Band Jiřího Dvořáka, provázeli moderátorka Iveta Vítová a herec Jan Čenský.

„Cítím se tu skvěle. Už jsem tanec trénoval na plese mysliveckém u nás v Orlických horách, takže jsem ve formě,” prohlásil Jan Čenský s tím, že by možná mohl i během pracovních povinností na pódiu vyzvat nějakou dámu k tanci. Zavzpomínal také na svůj první soukromý ples v Lucerně, kde se sešla celá banda spolužáků. Prý se tam stihl i zamilovat do spolužačky.

Modelka Veronika Chmelířová na druhý ročník Českého plesu oblékla róbu od své oblíbené návrhářky Beaty Rajské. Na poslední chvíli spolu doladily detaily a bylo hotovo. Větší problém než se šaty však měla blondýnka s pejskem. „Maminka kvůli tomu přijela až z Moravy. Nechtěla jsem ho nechávat samotného doma,” dodala Chmelířová, která se těšila, že si na plese zatančí valčík.

S výběrem šatů se trápila modelka Veronika Kašáková, která dokonce nechala o nich hlasovat desetičlenný tým, který jí intenzivně pomáhal, aby byla na plese za královnu. „Já jsem se na ples nesmírně těšila už od minulého prvního ročníku. Zvolila jsem si šaty od mé kamarádky, dvorní návrhářky Zuzany Lešák Černé,” pochlubila se bývalá finalistka České Miss.

Návrhář Osmany Laffita přiznal, že se nad výběrem některých dam velmi podivoval. Přestože si někteří hosté opravdu potrpí na etiketu, najdou se i další, u kterých si prý říkal, co to mají na sobě. „Hned na začátku jsem viděl několik dam, které nedodržely dress code. Každý se obléká podle svých možností. Ale je to škoda, když je daný dress code, tak se musí dodržovat. Když na to nemáš, tak nemáš jít na takovou událost. To je můj názor,“ řekl.

Monika Absolonová na Českém plese (Praha, 2. února 2019) Jitka Zelenková na Českém plese (Praha, 2. února 2019)

Plesovou atmosféru si po delší době užívala herečka Zdeňka Žádníková-Volencová, která dorazila s kamarádkou. Manžel totiž doma hlídal jejich čtyři děti. „Dlouho jsem na žádném plese nebyla a musím říct, že jsem v sedmém nebi,“ prohlásila herečka, která kdysi tančila závodně a tak by ani nyní na parketě neudělala ostudu.

Na tanec moc neužije modelku Pavlínu Němcovou, která kdysi účinkovala ve StarDance, kde se naučila waltz a rumbu. „Jde o honosnou událost zimní sezóny. Takže jsem ráda, že alespoň na jeden ples mohu zavítat,“ řekla Němcová, které přípravy nezabraly hodně času. Outfit, líčení a vlasy měla podle svých slov hotové raz dva.