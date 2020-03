Havlové ani Tomicové se o vítězství nezdálo, Sokol Lvy málem nestihl

„Byla jsem mezi pěticí hereček nominovaných za hlavní roli. O vítězství se mi nezdálo,“ prohlásila se smíchem bývalá první dáma Dagmar Havlová, která si ve Vlastnících s chutí zahrála drbnu.

„Ani mně se v noci o vítězství rozhodně nezdálo. Už ta nominace mi přijde jako krásné ocenění, tak moc děkuji,“ dodala Pavla Tomicová, která si střihla roli podnikatelky vlastnící byt v přízemí.

Zatímco herečky Eliška Křenková a Anna Geislerová se na filmových cenách těšily hlavně na to, že se potkají s kamarády, Zlata Adamovská předávala cenu nejlepšímu režisérovi, kterým se stal Václav Marhoul.

„Radši bych se posadila do kina, to se přiznávám,“ řekla ještě před galavečerem herečka, která už 26 let dabuje Meryl Streepovou a z jejích snímků má ráda Madisonské mosty, Divokou řeku nebo Božskou Florence. „Ale těch filmů je víc. V každém je jiná a já se snažím jí to nezkazit.“

Herec, režisér a moderátor Ondřej Sokol prozradil, že udílení cen málem nestihl. „Jenom s obrovským štěstím jsme nakonec tady. Nemohl jsem najít boty a ponožky. Jelikož ale moje žena ví, kde to všechno je, tak jsme to stihli,“ přiznal Sokol.

Herečka Jana Plodková nechtěla dopředu hádat, který film nakonec vyhraje. Její kolegyně Veronika Arichteva ovšem prozradila, že fandila Nabarvenému ptáčeti. „Pak tu mám dvě kamarádky Terezku Voříškovou a Elišku Křenkovou, takže jsem držela palce i jim,“ dodala Arichteva.