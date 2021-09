Robert Paulat: Pro spoustu lidí je abnormální, že jsem sám a mám dítě

Že jste tátou, už ví asi každý. Málokdo ale ví, že jste sám zvládl šestinedělí.

Sám se tomu divím, protože můj prvotní nápad byl, že budu mít chůvu od prvního dne. Všechny matky mi říkaly, že se nevyspaly, že miminko trápí prdíky, že se musí vstávat čtyřikrát za noc. Už v porodnici jsem začal malého Andrease od prvního momentu krmit. Po třech hodinách. Vyměňoval jsem plínky. Přijel jsem domů a najednou jsem si řekl, že chůvu nepotřebuju a malého nikomu do ruky nedám. Je to vlastně hrozné, ale i když přijela moje maminka, která porodila dvě děti – a říká se, že babička to s dětmi umí nejlépe –, tak jsem ho ani jí nechtěl půjčit.

Co vám řekla paní doktorka, když jste poprvé přijeli na kontrolu?

První tři dny jsme byli doma a pak jsme šli na kontrolu. Paní doktorka mi říkala, že je neskutečné, že se single táta umí v šestinedělí tak postarat o prcka. Že dítě je velmi klidné, prospívá, nemá žádné opruzeniny a je úplně vymazlené. Od té doby se z nás s paní doktorkou stali přátelé a ona vždycky říká: Tak přijedou Paulatovi, na ně se strašně těším, protože to miminko nebrečí, je klidné. Vidí, že jako samotný táta to dávám a je to i pro mě obrovským překvapením.

Práce teď šla samozřejmě stranou a za sedm týdnů od Andreaskového narození jsem byl na klinice dvakrát. Řídím to z home officu. Pro mě je v tuhle chvíli tenhle brouček ze všeho nejdůležitější. I můj biorytmus se totálně změnil. Dřív pro mě bylo důležité fitko, zajít si na kliniku, nechat si aplikovat botox a jít si nakoupit nějaké oblečení. Během těch šesti týdnů to nebylo vůbec možné.

Teď už je malý po šestinedělí, má vyšší imunitu a včera jsme se byli podívat už v jednom obchodním centru. Dokonce přemýšlím nad tím, že ho třeba během dvou, tří týdnů dám do vajíčka, položím ho vedle běhacího pásu a zacvičím si s ním třeba v posilovně. Jak vidíš, on je prostě fakt velmi klidný.

Ono s miminkem nejde nic moc plánovat dopředu. V jakém časovém horizontu jste schopný se nachystat ven a co vám provádí Andreasek, když spěcháte?

Je to nevyzpytatelné. Jsou dny, kdy se vyspím třeba i těch šest hodin, takže mám skvělou náladu. Máme takový rituál. On spí vedle mě, samozřejmě v postýlce, abych ho nezalehl. Má svůj pokojíček, ale do šesti měsíců, do roka ho chci mít minimálně vedle sebe. Probudíme se, já si ho vezmu do postele, tam ho začnu mazlit, pusinkuju ho, on se už začíná smát a pak už je zase krmení a tak.

Když mám jet za babičkou, na nějaký meeting nebo k paní doktorce, tak většinou se stává, že to dítě trošku vycítí, že jsi ve stresu a pospícháš. Krásně ho oblékneš a on se právě poblinká. Pak ho zase převlékneš a má najednou něco v kalhotách, takže jdeme znovu převlíknout. Je to takový koloběh.

Dřív jsem byl schopný za dvacet minut zajet za kamarádkou, kamarádem nebo do centra na nějaký meeting a dneska to prostě nejde. Vím, že než sklopím kočár, dám všechno do kufru, než si sbalím do tašky termosku, lahvičky, přebalování, plenky a tak dál, tak z hodiny jsou dvě. Takže se nic nedá vůbec absolutně plánovat a všechno podřizuji tomuhle drobečkovi.

Býváte roztržitý? Explodoval vám třeba mixér s výživou?

Ze začátku to bylo docela těžké. Voda na mléko se například musela zahřívat na třicet sedm stupňů. Dneska jsou ovšem takové přístroje, které už mléko celé namíchají na požadovanou teplotu a ty miminku tu lahvičku jenom podáš. Měli jsme ale období, kdy jsme střídali různé značky příkrmů i umělého mléka. Ale to byla obrovská chyba, protože miminko není zvyklé na ty změny. Takže teď zůstávám u mléka, které jsme dostávali v porodnici.

Byl jste z něčeho za těch sedm týdnů vystrašený?

To bylo právě, když jsme měnili mléko. Od šesti do deseti hodin brečel a připadal mi, že má i teplejší hlavu. Tím pádem jsem mu změřil teplotu. Věděl jsem, že ji nemá. Ale v tu chvíli je to pro tebe těžké, víš, že jsi v domě sám a nemáš žádnou pomoc. Samozřejmě bych případně zavolal záchranku, ale napadají tě různé věci.

Neustále se učím. Musím říct, že instinkt, který mají matky v šestinedělí… ne že bych měl ženské hormony, to samozřejmě bude něco pro hatery na internetu, ale tělo a mozek ti řeknou, co máš v tu chvíli dělat. Nečtu žádné diskuse ani knížky o tom, jak bys měl vychovávat mimčo. Poradím se s paní doktorkou, ale všechno mi vlastně říká moje srdce.

Lidi vás sledovali kvůli hudební a pak modelingové kariéře. Teď jsou to díky otcovství úplně noví fanoušci. Co vám nejčastěji radí?

Můj Instagram se doopravdy zvýšil o několik tisíc sledujících. Většinou jsou to maminky, které mi píšou svoje rady. Některé přijímám a jsem za ně rád. Často také dávají komentáře k malému, že hezky prospívá, je roztomilý. Musím říct, že mě velmi inspirují, dodávají mi energii, že jsem udělal správnou věc.

Nikdy jsem nezalitoval, protože jsem na tohohle drobečka čekal dvacet let. Už tenkrát jsem dítě plánoval se svojí přítelkyní, která zemřela na rakovinu. Od té doby jsem měl v hlavě, že chci mít dítě. Po dvaceti letech se mi to v mých dvaačtyřiceti povedlo.

Ať si říká kdokoli cokoli, je to prcek, který dostane strašně moc lásky. Mohu mu dát sociální jistoty, budu pro něj vybírat skvělou školku, kde se bude učit jazyky a tak dále. A co je nejdůležitější, ne nějaké luxusní oblečení, ale opravdovou lásku a péči má ode mě čtyřiadvacet hodin.

Nechcete syna moc nikomu dávat, ale kdo se nejvíc hlásí o hlídání? Babička, někdo další z rodiny, nebo přátelé?

Ze mě se stal trošku takový asociál. Těch šest týdnů jsem nerad někam vycházel, protože Andreasek vzbuzoval pozornost, všichni si ho chtěli pochovat. Vím, že to nebylo právě správné. Samozřejmě že jezdí babička, která je na něm závislá. Teď už jsem ji po těch týdnech nechal syna přebalit. Měla sedmdesátiny, o víkendu tady slavila, tak mi slíbila, že se v noci postará, a já se jednu noc prospal úplně celou. Přebalovala a krmila, takže to byla taková první zkouška.

Kdy hodláte synovi říct o jeho příchodu na svět a co všechno máte za sebou?

Bude to postupně. V tomto tématu musím být hodně citlivý. Vím, že ne všichni budou Andreaskovi přát, ať už ve školce, nebo ve škole. Bude to pro něj samozřejmě těžší než pro ostatní děti, protože nemá maminku. Možná se sejdu s nějakou psycholožkou, která mi poradí, v jakém věku o tom s ním začít komunikovat.

Budu mu vyprávět, že tady byla maminka, která ho odnosila a se kterou jsem kamarád. Byla s námi i na oslavě a strávila tady celý víkend. Seznámím ho s ní. Není sice biologická matka, protože vajíčka jsme měli darovaná, ale bude ji znát od začátku. Budu mu říkat: Tak z tohohle bříška jsi se narodil a jiná maminka nám dala vajíčka a ty máš taťku, který tě miluje.

Jak začne pomalinku chápat, tak mu to budu vyprávět třeba v pohádkách, aby si myslel, že to je normální. Pro spoustu lidí je to abnormalita, že jsem sám a mám dítě. Pro tu druhou polovinu lidí je to zase obrovský obdiv, že jsem samotný otec a malému je sedm týdnů a vidíš, že nepláče, je v pohodě a v klidu.

Spousta svobodných lidí má miminko. Co byste vzkázal, neříkám že zrovna single gayovi, ale třeba gay páru, který si chce pořídit miminko?

Když se malý narodil, tak devadesát procent nejenom heterosexuálních, ale i gay párů se mě začalo ptát, jak jsem to udělal? Jak sehnat náhradní matku? V České republice to není ilegální ani legální, protože na to nemáme žádný zákon. Takže pokud to není ošetřeno zákonem, tak jsme neudělali nic protizákonného.

Jak jsem hledal já? U mě to bylo jednodušší, protože jsem řekl jednou v médiích, že bych si to přál, a surrogátní maminky se mi vyloženě samy nabízely. Všem ostatním, kteří by chtěli mít děti, říkám, že jsou na sociálních sítích různé, sice uzavřené skupiny, ale oni vás tam potom přijmou. Facebook nebo třeba webové stránky emimino. Tam ty matky jsou a komunikují s rodiči. Takže všechno jde.

Pro mě byla dlouhá cesta, vybrat tu správnou. Myslím si, že jsme vybrali dobře, protože, jak jsem říkal, jsme přátelé. Ale je to běh na dlouhou trať. Samozřejmě je tu Amerika, kde jsou na to agentury, Ukrajina, Anglie. Tam je to jednodušší, protože tam přijdeš, vybereš si matku, vybereš si dárkyni vajíček, vidíš fotky a tak dále. V Americe se ceny pohybují do několika milionů korun. Takže to není jako v České republice. U nás jde jenom, jak se říká, o výživné. Tedy to, co té mamince během deseti měsíců dáváš na stravu a tak.

Takovými průkopníky mezi gay celebritami, které využily náhradní matku, jsou třeba Elton John s partnerem.

S nimi jsem se seznámil! Kontaktoval jsem je asi před deseti lety. S mým expartnerem jsme dělali párty v Londýně a Eltonův manžel David Furnish byl kamarád mého kamaráda. Přidal jsem si ho na Facebooku a napsal jsem mu: Ahoj Davide, budu v Londýně. A on: Hele, nám se narodil Zachary, nemůžeme někam na párty, jsme hlídaní, ale přijeď k nám do Windsoru.

Mají opravdu palác s obrovskou bránou, jako vidíte ve filmech. Takže jsme tam dorazili, měli jsme s ním oběd. Bylo to strašně příjemné. Byli jsme tam asi osm hodin a oni nám tam poprvé ukázali malého Zacharyho. Pamatuji si, že měli českou chůvu. Tam jsem viděl prvně miminko ze surrogátního mateřství. Když jsem pak nyní dával na Facebook, že se mi narodil syn, tak mi tam Elton John a David Furnish oficiálně gratulují.