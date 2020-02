Gregorová se na ples chystala chvíli. Modelky se bály jíst kvůli šatům

Hana Gregorová v minulosti na plesy ráda chodila s manželem Radkem Brzobohatým. Na ten letošní do Obecního domu dorazila s přítelem Ondřejem Koptíkem.

„Byla jsem hotová ‚ein, zwei, drei‘. Já s tím nemám problém. Vlasy byly hned, trošku jsem si něco napatlala na obličej a bylo to,“ vtipkovala Hana Gregorová.

Herečka prozradila, že ani s výběrem šatů si hlavu nelámala. Podívala se do skříně a našla jedny, které na sobě ještě neměla a hodily se. Modelce Karolíně Mališové přitom jen výběr róby trval týdny.

„Přípravy probíhaly asi měsíc. Začalo to šaty, potom jsme vybírali šperky. Chtěli jsme, aby to všechno ladilo dohromady, a myslím, že se nám to podařilo,“ řekla Česká Miss Earth 2015.

Některé z přítomných dam v žertu prohlásily, že si zřejmě budou muset odepřít lahodné pokrmy. Měly totiž trochu problém dostat se do šatů.

„Inspirovaly mě britské filmové ceny. Vzala jsem si z ekologického hlediska šaty, které jsem už na sobě měla, aby se nevyráběly další. Jsem strašně šťastná, že se do nich vejdu. Naposledy jsem je měla na sobě před otěhotněním. Dneska se asi nenajím,“ prohlásila influencerka a bývalá modelka Nikol Moravcová.

Plesové menu Studený předkrm

• Pěna z lehce zauzeného pstruha, lehký salátek z řapíkatého celeru a jablka, kaviár ze pstruha

• Kachní rillette s nakládanou zeleninou, pyré z karamelizovaného česneku, hořčičné semínko Hlavní chod

• Grilovaný candát na másle, raviola plněná račími ocásky, račí espuma, fenyklové želé

• Krémové telecí ragú se žampiony a šunkou podávané v křupavém těstě, bramborové pyré s lanýžovým olejem, telecí omáčka demi-glace Dezert

• Řez z karamelové čokolády s jablky Granny Smith, karamely

• Tvarohovo-borůvkový dortík zdobený plátkovým zlatem, čerstvým ovocem a bílou čokoládou, borůvková omáčka

„Šaty mi dovezli v sobotu dopoledne z Bratislavy. Bylo to překvapení, jak mi budou sedět. Poprvé jsem je skoro nedopnula. Asi jsem hodně papala. Nevím, co se stalo. Bylo to poprvé v životě. Musela jsem hodně vydechovat. Asi nebudu už moct dnes jíst, aby mi nepraskly,“ řekla Andrea Verešová.

Na Česko-Slovenském plese zazpívala vítězka SuperStar Tereza Mašková, která zastoupila Evu Pilarovou. Kromě kapely Duchoňovci se předvedli také Leona Machálková, Emma Drobná, Martin Chodúr a další.

Letošní ples v rámci programu představoval Zlínský kraj a Trenčiansky samosprávný kraj. Návštěvníci si užili koncerty umělců z daných krajů, folklórní vystoupení lidových souborů a cimbálových muzik z obou zemí a vychutnali také regionální kulinářské, vinařské a další speciality.

Ze známých osobností se obou zemí se připomněli generál Milan Rastislav Štefánik a malíř a rytec Max Švabinský.