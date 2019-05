Po padesátce mi začal úplně nový život, pochlubila se Céline Dion

„Netvrdím, že mi je úplně jedno, co si o mně lidé myslí nebo co se o mně píše. Dostala jsem se však do bodu, kdy si pevně stojím za svými rozhodnutími a ničeho nelituji. Nikdy není pozdě na to s něčím začít. Je mi jedenapadesát a cítím se být na vrcholu svých sil,“ říká Céline Dion v rozhovoru pro magazín ELLE.



O zpěvačce se v posledních měsících psalo často ve spojitosti s její postavou. Podle mnoha fanoušků na sociálních sítích je Dion příliš vychrtlá, v komentářích spekulují i o případné nemoci zpěvačky. Céline Dion se však proti výtkám ostře ohradila.

„Dělám to pro sebe. Chci se cítit silně, krásně, žensky a sexy. O své váze se odmítám bavit. Pokud se mi to takto líbí, nehodlám o tom diskutovat. Nesnažte se. Nefoťte mě. Když se vám to nelíbí, nechte mě na pokoji,“ řekla zpěvačka v lednu pro deník The Sun.

Céline Dion se stala novou tváří značky L’Oréal, což ji samotnou prý dost překvapilo. Pro mnoho žen je také módní ikonou. „Vlastně jsem v šoku. Něco takového jsem nečekala. Nikdy jsem si nepřipadala opravdu sebevědomá a krásná. Co se týká módy, miluji ji. Je to pro mě jistá forma umění. Ráda si při volbě svého oblečení hraji a na chvíli se s jeho pomocí stávám někým jiným. Neberu se příliš vážně. Ale aby mě někdo považoval za módní ikonu? To nevím. Oblékám se podle toho, jak se chci ten den cítit, to je nejdůležitější,“ prozradila.

Dion se po třech letech vzpamatovala ze smrti svého manžela a manažera Reného Angélila (†73), který ji jako dvanáctiletou objevil a vybudoval jí kariéru světové hvězdy. Zpěvačka s ním žila intimně od svých sedmnácti do sedmačtyřiceti let. Mají spolu tři syny, Reného Charlese (18) a osmiletá dvojčata Eddyho a Nelsona.



Céline Dion, René Angélil, jejich syn René-Charles a dvojčata Nelson a Eddy (Las Vegas, 16. února 2011)

8. června tohoto roku vystoupí Céline Dion po šestnácti letech naposledy se svou show v Las Vegas. Zpěvačka připravila pro své fanoušky nové album Courage a stejnojmenné světové turné. Při tvorbě mnoha písní na novou desku se prý inspirovala smrtí Reného Angélila i svého bratra Daniela Diona (†59). Ten podlehl v roce 2016 rakovině jen dva dny poté, co přišla zpěvačka ze stejného důvodu o manžela.



„Bylo opravdu náročné vrátit se zpátky na pódium. Nevěděla jsem, zda budu mít dostatek síly a odvahy znovu začít zpívat. René zpíval vždy se mnou. Byl mou druhou polovičkou,“ dodává Dion.