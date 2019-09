Než manžel zemřel, poslal mi SMS. Chybí mi dotyky, říká Céline Dion

„Nerandím. Nejsem na to zatím připravená. Mám velké štěstí, že mám kolem sebe spoustu lidí, kteří mi pomáhají se denně smát a žít... Ale přiznávám, že mi chybí dotyky. Chybí mi objetí. Chybí mi, že mi už nikdo neříká ‚jsi nádherná‘. Chybí mi to, co mi poskytoval můj partner a manžel René,“ svěřila se Céline Dion v pořadu Today stanice NBC.



Zpěvačka také poprvé otevřeně přiznala, že poslední manželova slova pro ni byla krátká esemeska. Když se Dion vrátila z koncertu pozdě v noci domů, nechtěla manžela budit. Ten mezitím ve spánku skonal.

„Zavolal mi před mým koncertem a pak mi poslal zprávu. Napsal ‚miluji tě‘. Když jsem přišla v noci domů, bylo už velmi pozdě. Nechtěla jsem ho budit kvůli polibku, říkala jsem si, že by pak už možná nemohl usnout. A následující ráno už tu nebyl. Ale ano. Mluvili jsme spolu krátce před tím, než navždy odešel. A poslal mi tu zprávu. Takže jsme se vlastně svým způsobem rozloučili,“ zavzpomínala kanadská hvězda.

Manžel a manažer René Angélil objevil Céline Dion jako dvanáctiletou a vybudoval jí kariéru světové hvězdy. Zpěvačka s ním žila intimně od svých sedmnácti do sedmačtyřiceti let. Mají spolu tři syny, Reného Charlese (18) a osmiletá dvojčata Eddyho a Nelsona.



8. června tohoto roku vystoupila Céline Dion po šestnácti letech naposledy se svou show v Las Vegas. Zpěvačka připravila na tento rok pro fanoušky nové album Courage a stejnojmenné světové turné. Při tvorbě mnoha písní na novou desku se inspirovala právě smrtí Reného Angélila i svého bratra Daniela Diona (†59). Ten podlehl v roce 2016 rakovině jen dva dny poté, co přišla zpěvačka ze stejného důvodu o manžela.



„Bylo opravdu náročné vrátit se zpátky na pódium. Nevěděla jsem, zda budu mít dostatek síly a odvahy znovu začít zpívat. René zpíval vždy se mnou. Byl mou druhou polovičkou,“ řekla Dion.