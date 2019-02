Nechte mě na pokoji, vzkazuje kritikům vychrtlá Céline Dion

Podle ohlasů na sociálních sítích vyděsila Céline Dion mnoho příznivců svou kostnatou postavou, kterou předvedla tento měsíc na pařížském Fashion Weeku.

Lidé řeší, zda není zpěvačka vážně nemocná, či zda netrpí například poruchou příjmu potravy. Dion však v posledním rozhovoru pro deník The Sun všechny podobné spekulace vyvrátila.

„Dělám to pro sebe. Chci se cítit silně, krásně, žensky a sexy. O své váze se odmítám bavit. Pokud se mi to takto líbí, nehodlám o tom diskutovat. Nesnažte se. Nefoťte mě. Když se vám to nelíbí, nechte mě na pokoji,“ dodala rázně.

Dion se po třech letech vzpamatovala ze smrti manžela Reného Angélila (†73), který ji jako dvanáctiletou objevil a vybudoval jí kariéru světové hvězdy. Zpěvačka s ním žila intimně od svých sedmnácti do sedmačtyřiceti let. Mají spolu tři syny, Reného Charlese (18) a osmiletá dvojčata Eddyho a Nelsona.

Poslední dva roky se Dion na veřejnosti často objevuje s o mnoho let mladším hezounem, Španělem Pepem Munozem. Vztah je to prý čistě přátelský, což teď v rozhovoru pro The Sun zpěvačka zdůraznila.



„Ano, v mém životě je jiný muž, ale není to TEN muž mého života,“ řekla Céline. „Sblížili jsme se jako přátelé, strávili jsme spolu skvělé chvíle. Jsme nejlepší přátelé. Samozřejmě se objímáme a držíme za ruce a chodíme spolu ven,“ dodala Céline. Na přímou otázku deníku The Sun, zda je tedy stále nezadaná, zpěvačka odpověděla: „Ano, jsem!“

Céline Dion a Pepe Munoz (25. 1. 2019, Paříž, Francie)

S Munozem se Dion seznámila při práci. Trénovala s ním tanec a zjistila, že je jim spolu dobře. I když nejsou milenci, tráví spolu většinu času. Na veřejnosti se nikdy nelíbají, většinou se však vodí za ruce a Munoz zpěvačce často nabízí také své rámě.



„Abych byla upřímná, cítím to tak, že jsem zrovna v nejlepší fázi svého života a opravdu si chci užít a prožít každý moment. Vše je pro mě nové. Jako bych získala druhý dech. Padesátka je pro mě zkrátka úžasný věk,“ tvrdí Dion.