Hubená jsem díky baletu, prohlašuje Céline Dion

„Chodím na balet čtyřikrát týdně. Lidé říkají, že jsem mnohem hubenější, ale já tvrdě cvičím. Ráda se hýbu a to je spojeno se ztrátou hmotnosti,“ uvedla Céline Dion pro magazín People.

Na konci ledna její fanoušci řešili, zda není zpěvačka vážně nemocná, či zda netrpí anorexií. „Dělám to pro sebe. Chci se cítit silně, krásně, žensky a sexy. O své váze se odmítám bavit. Pokud se mi to takto líbí, nehodlám o tom diskutovat. Nesnažte se. Nefoťte mě. Když se vám to nelíbí, nechte mě na pokoji,“ řekla tenkrát.

Zpěvačka je se svým vzhledem spokojená a nedávno se dokonce stala novou tváří značky L’Oréal, což ji prý dost překvapilo. „Vlastně jsem v šoku. Něco takového jsem nečekala. Nikdy jsem si nepřipadala opravdu sebevědomá a krásná,“ prozradila.

Se smrtí manžela, který zemřel v roce 2016 na rakovinu, se už vyrovnala. Přestože jí i jejich třem dětem chybí, uvědomila si, že musí žít dál. Užívá si módní přehlídky, opět bude vystupovat v Las Vegas a prospívá jí i kamarádský vztah s tanečníkem Pepem Muñozem. „Nikdy jsem se necítila krásnější a silnější a věřím, že to nejlepší teprve přijde,“ dodala.