Štěstí, zdraví a také očkování, přejí známé tváře čtenářům

Barbora Munzarová

Lidé drazí! Nevím, jestli vánočně, ale přeji vám všem stálé zdraví, radost a lehkost duše při všech těch tíhách, které se na nás valí ze všech stran a jenom všichni nějak přemýšlejme a prožijme to hezky ve zdraví!

Lucie Bílá

Já bych popřála všem divákům iDNES.tv zdraví. To je to nejdůležitější. Hodně lásky, protože s tou jde taky všechno líp, a mějte se rádi!

Tereza Kostková

Já si vlastně celý život pořád přeju, abychom nepřicházeli o humor. A trošku si myslím, že je ze všech stran napadán. Buď není důvod k úsměvu a k humoru, jako vážně, že není, a i tak by se měl najít o to víc, protože je to ozdravující. Anebo je humor napadán, jako že už žádný být nemůže, abychom náhodou někoho neurazili. To je taky hrozná škoda. Takže bych si přála, abychom se ze srdce dokázali smát, usmát nebo druhého pobavit aspoň trošku, protože jenom s tím se dá žít. Tak hezký nový rok!

Jan Přeučil

Vážení přátelé, užijte si Vánoce, užijte si každé chvíle a nezapomeňte, že Vánoce nejsou jenom svátky dárků, ale jsou to především svátky objetí, porozumění, pohlazení a velké lásky.

Kamila Nývltová

Já bych divákům iDNES.cz k letošním Vánocům popřála hlavně hodně pohody, zdraví. Aby kolem sebe měli přátele, kteří jsou opravdoví. Aby kolem sebe měli štěstí, rodinné zázemí, a do nového roku, aby se jen dařilo. Nic jiného, si myslím, není potřeba.

Václav Vydra

Já bych přál, aby mohli žít život, jaký si přejí. Aby v něm byli šťastní, zdraví, spokojení a bylo jim dobře. A byli aspoň relativně svobodní.

Josef Maršálek

Vánoce jsou od toho, aby si je člověk užil. Je to krásné setkání v životě s rodinou, s přáteli a s těmi, co máte rádi. Prosím vás, stres do kuchyně nepatří, protože se potom všechno sráží, čokoláda šedne, korpusy jsou zdrclý! Takže si to užijte. Přeji hlavně lásku a zdraví.

Veronika Gajerová

Já bych jim popřála v této nelehké době trpělivost a vůli k tomu, abychom i v těžkých dnech nalézali radost i v nejmenších maličkostech. Když člověk cítí určitou beznaděj, tak ho to strašně zdravotně sužuje a vytváří to podmínky pro to, aby onemocněl. Radost je strašně důležitá. I kdyby to bylo, že uvidím pejska, film, nějakého člověka, přečtu si knížku. Jsou to drobnosti.

Vánoce můžou být třeba bez dárků, protože dárek nemusí být věc, může to být pohlazení, věta, dopis, srdíčko na kuse papírku. To všechno jsou obrovské dary, které mají mnohdy větší cenu, než drahé notebooky, televize. Takže vám ze srdce přeji, abychom tu dobu šťastně ustáli a abychom byli zdraví, radostní a v sobě měli pokoru, protože o tom jsou Vánoce.

Carmen Mayerová

K letošním Vánocům přeji, aby byly krásné, klidné, aby se všem vydařili tak, jak si to představují. Vím, že to bude znít obligátně, ale samozřejmě přeji, abychom byli zdraví, dávali na sebe pozor a abychom se očkovali. Někteří si budou myslet, že mě někdo navedl, ale nikdo mě nenavedl.

Sama jsem byla dvakrát očkovaná, onemocněla jsem a byla jsem klidná, přestože mi tedy nebylo dobře. Ale vnitřně. Protože každý už ví, že jsem stará paní, tudíž jsem mohla dopadnout špatně a v podstatě jsem zaplaťpánbůh dopadla moc dobře. Cítím se skvěle, hraju, mám sílu. Tak všem přeju, abyste měli sílu a naději, že 2022 bude lepší a že nám bude dobře. Já tomu věřím.

Jaroslava Kretschmerová

Přeju vám hodně zdraví, božího požehnání a aby už brzy skončily tyhlety situace, co máme teď. Ale furt se máme ještě hodně dobře. Ještě to je dobrý! (smích)

Jolana Voldánová

Já bych vám přála, aby Vánoce byly radostné, klidné. Abyste si svátky užili bez stresu, v klidu, bez hrozby lockdownu v zádech a abyste byli všichni moc a moc zdraví!

Lucie Šafářová

Chtěla bych všem popřát krásné pohodové Vánoce, ať se můžeme setkat s rodinami, ať máme splněné přání pod stromečkem, teď nemyslím jenom to hmotné, ale ať tahle doba už brzy pomine a ať už můžeme být zase společně a šťastní.

Halina Pawlowská

Je mi to blízké, řekla bych: Děkujme za každé nové ráno, děkujme za každý nový den a ať si brzo všichni můžeme říct, že pandemie byla jenom těžký sen. A pak bych řekla: Buďte rádi, že máte zdravé tělo a že máte zdravou duši a pamatujte, že dobré skutky vždycky sluší!

Jana Paulová

Já bych vám chtěla popřát, abyste byli zdraví, cítili se milovaní. Abyste uměli být šťastní a radovat se z úplných blbostí, protože z těch se skládá náš život. Přeju vám krásné Vánoce a šťastný a zdravý rok 2022!

Zuzana Bubílková

Já bych popřála hlavně zdraví, aby se nám vyhnuly všelijaké viry. Musím říct, že jsem se pod tímto tlakem dala naočkovat. Teď trošku ztrácím rovnováhu, ale už je to dobré. Takže necháme se jako všichni naočkovat, aby to bylo fajn a bylo to dobré.

A k tomu, když nebudete mít co dělat, tak bych vám popřála, abyste si přečetli knihu Krampol, Bubílková. Nám je dohromady 150 let a za tu dobu máte veselých historek strašnou spoustu a ty tam všechny jsou. Jsem tam třeba já, když jsem byla malá, Krampol s původníma zubama (smích), jeho první láska, která se mi líbila a poslala ho někam. Mám tu i rodiče, otec má devadesát tři, máti devadesát a jsou ještě fajn a jsou zdraví. Je to opravdu čtivé. My jsme s Krampolem zjistili, že jsme se potkali s každým a s každým jsme něco zažili.

Gustav Oplustil

K letošním Vánocům především všem přeji hodně dobrého zdraví. To se může hodit v každém režimu, systému a kdykoliv. Samozřejmě také, aby si lidi vzájemně nekomplikovali život, aby na sebe nevyprávěli věci, které vůbec není třeba, aby někdo věděl, nebo nevěděl, protože tohle je taky taková bolavá věc.

Pak vždycky říkám, že když si pustím televizor, tak si k tomu přistavím kýbl, aby kam měla téct ta krev. (smích) Tam je jedna detektivka za druhou, už se vzájemně opakují, už není pomalu o čem, už to není otázka nějakých neshod. Teď jsou to prostě furt samý kriminálky. A to si myslím, že lidi musí spíše unavovat. Tak přeju, aby se jim televize i rozhlas začali víc líbit.