Mareš, Havlová, Ztracený a další známé osobnosti pomáhají obětem tornáda

„Benefiční Staré pecky byl okamžitý nápad. Vždyť Amfiteátr v Mikulově, kde se budou konat první Staré pecky sezony je vzdálen od epicentra poničeného tornádem jen několik kilometrů. Proto jsme se rozhodli, že úplně PRVNÍ STARÉ PECKY roku 2021 s diváky budou ještě o den dříve, ve čtvrtek 8. července a budou benefiční,“ oznámil na Instagramu moderátor Leoš Mareš.

„Vstupné bude vysoké, a to 2021 korun, aby pomoc byla pořádná. Všichni umělci budou vystupovat bez nároku na honorář a 100 procent výtěžku půjde na pomoc obětem ničivého živlu. Věřím, že pomůžeme a děkuji,“ dodal známý moderátor.



K vlně solidarity se připojil i zpěvák Marek Ztracený, a to prostřednictvím vlastní nadace. „Vůbec si neumím představit, co teď musí prožívat řada lidí, co přišli o domov, a hlavně lidí, co přišli o své blízké. Jižní Moravu teď čeká dlouhá cesta a chtěl bych, aby všichni zasažení věděli, že na té cestě nejsou sami! Rozhodl jsem se věnovat 250 000 Kč prostřednictvím naší Nadace Marka Ztraceného na pomoc jižní Moravě. Benefičním koncertům se rádi budeme věnovat v budoucnu, ale je mi jasné, že okamžitá pomoc muže byt pro někoho zásadní,“ napsal Ztracený, který nadaci nesoucí jeho jméno založil teprve nedávno.



„Chtěli jsme se jí věnovat až od příštího roku, ale teď není proč čekat. Nadace má vlastní transparentní účet, a tak pokud byste se chtěli k pomoci připojit, můžete poslat jakoukoliv částku a přidat se k nám, č.ú. 5895241309/0800. Moravo, drž se! Jsme s tebou!“

Příznivce na sociálních sítích oslovila také bývalá první dáma se svou Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. „Založili jsme sbírku i my. Kdo můžete, pomozte Moravě. Moravané, držte se!“ napsala Havlová a přidala i krátkou úvahu: „V sezoně tornád v Karibiku se přesunují k nám na Moravu? Václav už v 90. letech upozorňoval na nebezpečí globálního oteplování! Pomozme.“

K pomoci vyzvala například i Olga Menzelová, která zveřejnila několik odkazů na sbírky a rozhodla se být sama příkladem. „Opět se ukazuje, že když jde to tuhého, tak umíme úžasně držet spolu... Posílám pomoc, a když jen trochu budete moci, prosím vás o totéž. I jednotlivec zmůže mnoho,“ vyzvala Menzelová a podobně jako ona zareagovaly další známé osobnosti včetně Marty Jandové, Ivy Kubelkové, Evy Holubové, Martiny Pártlové, Moniky Absolonové či Romana Vojtka.

„Ať se o nás Češích říká cokoliv, jedno je neoddiskutovatelné. V takových chvílích, jako je tato, kdy byla část naší země a lidí takto krutě postižena přírodním živlem, se vždy dokážeme semknout a vždy pomůžeme. Díky za solidaritu, vím, že si najdete své cesty, jak pomoct, jen předkládám některé z nich. Milovaná Moravo, drž se,“ dodal Vojtek a rovněž připojil seznam odkazů, kam lze poslat finanční pomoc.



Koncertem a podporou z nadace chce pomct traké kapela Kryštof. „Na jižní Moravě jsme odehráli nespočet koncertů a několik kempů - vždy v radostném, veselém a přátelském až domácím prostředí. Tak snad k návratu do něj trošku pomůžeme. Myslíme na vás!“ napsal Richard Krajčo na Facebooku.