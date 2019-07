Spoustu lidí možná vyděsila fotka upravená v aplikaci FaceApp, která jim přidala desítky let. Realita však bude nejspíš jiná. Dokazuje to většina snímků známých tváří, které jsme upravili. První fotka je z 90. let, druhá po úpravě a třetí současná. Například Janek Ledecký má od „předpovědi“ dost daleko.

Autor: Koláž iDNES.cz