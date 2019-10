Po obvinění ze sexuálního obtěžování jsem se rozhodl mlčet, říká Casey Affleck

„Je pravda, že při natáčení bylo neprofesionální prostředí. Měl jsem to jako šéf a jeden z producentů zarazit a musím za to přijmout plnou zodpovědnost. Je to velká životní lekce,“ řekl Casey Affleck v jednom z dílů podcastu Daxe Sheparda s názvem Armchair Expert.



„Dovolil jsem ostatním chovat se způsobem, který byl naprosto neprofesionální. A za to se omlouvám,“ pokračuje herec, který nejdříve všechna obvinění popřel, nakonec však obě ženy mimosoudně finančně odškodnil.

„Pro některé lidi neexistuje rovnost pohlaví. Já však takový nejsem. Když jsem se dozvěděl o těch obviněních, cítil jsem, že nejlepší bude v tu chvíli pokorně mlčet, přijmout to a nebránit se. Byl jsem vychován k úctě k ženám a podporuji hnutí MeToo. I proto pro mě bylo opravdu těžké, ocitnout se na druhé straně, kde je proti vám namířena všechna ta nenávist,“ dodává Affleck.

Kvůli skandálu nemohl Casey Affleck loni předávat sošku Oscara herečce za nejlepší výkon v hlavní roli. Místo něj tak přišly cenu předat Jodie Fosterová a Jennifer Lawrenceová.