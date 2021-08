Zabil maminku s dítětem. Na vězení je příliš hezký, žádají fanynky propuštění

Jméno Cameron Herrin trenduje v posledních měsících opakovaně na sociálních sítích. Na TikToku má mladý muž statisíce příznivců, kteří žádají zkrácení jeho trestu, či propuštění.



Bizarní je důvod, podle kterého by měl být mladík propuštěn na svobodu. Podle jeho fanoušků je pro vězení zkrátka moc hezký a vypadá nevinně. „Je opravdu sexy. A neudělal to schválně. Je to příliš tvrdý trest. Měli by ho pustit, zaslouží si rozhodně druhou šanci,“ zní jeden z komentářů pod videem s fotkami chlapce, které má několik milionů zhlédnutí.

„To myslíš vážně? Ta mladá maminka s dítětem v kočárku, která šla po ulici a teď je mrtvá kvůli jeho hlouposti už přece taky nikdy druhou šanci na život nedostane. Zaslouží si pykat,“ reagují jiní.

Na podporu předčasného propuštění Herrina vznikla dokonce internetová petice Spravedlnost pro Camerona, podle které by měli soudci zkrátit dobu trvání mužova výkonu trestu. Do této chvíle ji podepsalo přibližně třicet tisíc lidí.

„Myslím, že trest čtyřiadvacet let je zkrátka moc. Neudělal to záměrně. Tolik let ve vězení je pro tak mladého muže horší než smrt. Prosím, podepište tuto petici. Je tak mladý a má celý život před sebou. Žijeme jen jednou. S vaší pomocí ho můžeme zachránit. Rodina obětí už je stejně nikdy zpátky nedostane. Ale tento mladý kluk ještě může žít. Ve vězení ztratí úplně všechno,“ píše se v petici.



Cameron Herrin u soudu (duben 2021)

Cameron Herrin najel v roce 2018 ve svých osmnácti letech při automobilové honičce v ulicích Tampy na Floridě svým vozem Ford Mustang na silnici přímo do čtyřiadvacetileté Jessicy Raubenoltové a její dvacetiměsíční dcery Lillie, kterou vezla v kočárku. Obě zraněním na místě podlehly.



Herrinův kamarád John Barrineau, který s ním závodil v jiném autě, odešel od soudu s rozsudkem odnětí svobody na šest let. Na rozdíl od Herrina se mu podařilo při divoké jízdě strhnout volant a mamince s dítětem se na poslední chvíli vyhnul.



VIDEO: Případ Camerona Herrina: