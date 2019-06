Bývalá plážová volejbalistka Kristýna Hoidarová Kolocová je maminkou

„Sen se stal skutečností. Jsme rodina. Vítej, náš milovaný Viktore,“ napsala novopečená maminka na Instagramu.



Že s manželem budou mít syna, prozradila na jaře na Rádiu Impuls. „Bude to kluk. Zrovna přišel nábytek do dětského pokojíčku, takže to manžel začne dávat dohromady,“ řekla v březnu.

Bývalá sportovkyně přiznala, že kvůli těhotenství má mnohem méně pohybu, než byla zvyklá. Její tělo se tomu muselo přizpůsobit. „Byl to velký skok. Otěhotněla jsem hned potom, co jsem skočila s kariérou. Teď taky sportuji, ale jenom lehce. Zkrátka, to k tomu těhotenství patří, že se člověk nemůže úplně sedřít,“ uvedla Kristýna, které přezdívají Kiki.

Kariéru na písku ukončila loni v srpnu. O rok dříve vybojovala stříbro na mistrovství Evropy s Michalou Kvapilovou, předtím sbírala úspěchy s Markétou Nausch Slukovou. Byly páté na olympijských hrách v Londýně a vyhrály grandslam Světového okruhu v Berlíně i turnaj Open v Praze na Štvanici.

S bývalou parťačkou Maki alias Markétou Nausch Slukovou se nerozešly moc přátelsky. Naposledy spolu mluvily na jednom turnaji, kde se potkaly, pozdravily, prohodily pár vět, a to bylo všechno. Rozchod ji už prý nebolí. „Vždycky všechno přebolí. Ať už rozchod s přítelem nebo manželem, tak i se sportovním parťákem. Už je to za mnou,“ dodala Kristýna Hoidarová Kolocová na Impulsu.