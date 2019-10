Nejsem matka lesana, kojení v restauraci obtěžuje i mě, říká Brzobohatá

„Od roku 1999 do roku 2003 fungovala skupina Holki ve čtyřech. Poté jsme chvíli vystupovaly bez Nikoly Šobichové a pak si daly pauzu, během které jsme všechny vydaly své sólové desky. Deska Nikoly byla úspěšná, ale už na ni nenavázala,“ vzpomíná Kateřina Brzobohatá. Její album i deska Radany Labajové (39) se naopak s žádným větším úspěchem nesetkaly.

„Do roku 2008 jsme pak měly pauzu a chodily normálně do zaměstnání. Poté přišel producent Petr Fider s tím, že uděláme comeback. Sedli jsme si všichni společně ke stolu a Klára tehdy řekla, že děkuje za nabídku, ale že pro ni Holki skončily, má svou vlastní kariéru a pokračovat v tom s námi nechce. Respektovaly jsme to, rozjely to ve třech a od té doby tak fungujeme už jedenáct let,“ vzpomíná Brzobohatá.

S producentem Petrem Fiderem, který Holki před dvaceti lety založil, již členky skupiny dnes nejsou vůbec v kontaktu. „Máme mezi sebou takový neutrální vztah. Už spolupracujeme s někým jiným, aby se i ta hudba trochu posouvala. Šéfujeme si samy,“ řekly členky kapely v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou.

Na éru Luneticů a Holek vzpomínají Nikola a Katka s nostalgií. „Byly to zlaté časy. Od fanoušků jsme tehdy jako dárky dostávaly například zlaté a stříbrné šperky, bižuterii, ručně dělané pletené náramky a spoustu plyšáků. Podprsenky po nás na rozdíl od kluků z Luneticu nikdo neházel,“ smějí se.

Podle Šobichové se lidé v devadesátých letech chodili mnohem více bavit. „Běžně jsme měly na diskotéce osm set lidí. Dnes říkají provozní, že mají natřískaný klub, když přijde večer na akci kolem dvou stovek návštěvníků.“

Brzobohatá z toho viní zčásti sociální sítě. „Lidé si byli dříve paradoxně mnohem blíž. Mělo to svoje kouzlo. Desky se prodávaly fyzicky, každý chtěl mít doma to své cédéčko. Dnes je vše v digitální podobě. Ale pravda je, že se nám dodnes stává, že na vystoupení někdo přijde s naší kazetou a chce ji podepsat,“ vzpomíná.

Poslední tři roky vystupuje skupina Holki ve tříčlenné sestavě téměř každý víkend. „Daří se nám. Často na nás do klubu přijde stejný počet lidí jako například na Bena Cristovaa, což je pecka, protože on je momentálně v Čechách top hvězda. Moc si toho vážíme, po dvaceti letech je to skvělé,“ pochvalují si obě.



Za dvacet let existence skupiny se toho mnoho změnilo i v soukromých životech jejích členek. „Všechny tři máme dohromady šest dětí. Já mám tři, Nikola dvě a Radana jedno,“ říká Katka Brzobohatá.

Sledujte celý rozhovor s členkami skupiny Holki Pořad Limuzína s Mírou Hejdou vysílá stanice ÓČKO STAR premiérově ve čtvrtek v 17:00, v reprízách pak v sobotu v 11:00 a v neděli v 18:00.



Na sociálních sítích sdílejí Holki často právě i své fotografie s potomky, objevil se zde i snímek, na kterém kojí Brzobohatá syna. „Odkojila jsem si celkem třicet měsíců. Na kojení na veřejnosti má každá máma jiný názor, je to hodně ošemetné téma. Myslím si, že je to přirozená věc. Ale necpu to nikomu v restauraci. To by i mě jako ženskou a mámu obtěžovalo. Nejsem taková ta matka lesana, která bude kojit vždy a všude,“ říká.

Šobichová i Brzobohatá se shodují, že za dalších dvacet let už asi texty typu „baby, ty jsi vážně senzační“ zpívat nejspíš nebudou. Kromě pravidelného vystupování živí Šobichovou zaměstnání v hudební škole a administrativě, Labajovou pak práce v televizi.

„Já jsem posledních pět let matkou na plný úvazek. Vdaná zatím nejsem. Máme tři bastardy a do vdavek se nehrnu. Muzika je pro mě takový fantastický útěk od plen. Na každé víkendové vystoupení se moc těším a užívám si to. Nejsme už také ve stresu jako kdysi. Když nám bylo sedmnáct, vše bylo jasně dané a každý rok jsme musely vydávat další desku,“ dodává Brzobohatá.

VIDEO: Holki - Jsi senzační 2019:

VIDEO: Holki - promo focení 2019: