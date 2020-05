Adams viní ze šíření koronaviru pojídače netopýrů. Označili ho za rasistu

„Cuts Like Knife. Moje píseň. Dnes večer měly začít koncerty v Royal Alberthall, ale kvůli nějakým zas*aným pojídačům netopýrů, trhům se zvířaty, chamtivých parchantům, kteří vyrobili virus, je celý svět nyní v karanténě, nemluvě o tisících lidí, kteří se nakazili, nebo zemřeli na tento virus. Můj vzkaz kromě ‚zas*raného díky‘ je veganství,“ začal zpěvák svůj příspěvek, k němuž přidal hashtagy stop trhům se zvířaty a staň se veganem.

Dodal, že mu chybí koncertování, a přestože si čas s rodinou užívá, chybí mu také „rodina“ v podobě fanoušků a kapely.

Na Adamse se vzápětí snesla vlna kritiky. Podle některých aktivistů a uživatelů je zpěvák rasista, který se snaží svalit vše na Čínu. Jiní tvrdí, že mu je jen líto, že nemůže vydělávat.

Že je koronavirus Sars-CoV-2 čínského původu již několikrát prohlásil i americký prezident Donald Trump. Za pravdu mu dal v rozhovoru pro iDNES.cz i český parazitolog Julius Lukeš.

„Podobné infekce prostě vznikají, když se jedí divoká zvířata, netopýři, luskouni. Číňané jedí všechno, co létá, kromě letadel, a všechno, co je pod zemí, kromě metra,“ glosuje Lukeš. „Už jsem viděl nové nahrávky z čínských trhů, kde se prodávají netopýři. Tohle je dvojí problém. Předně se zabíjejí vzácná zvířata a následně se giganticky zvyšuje riziko přenosu virů z těchto zvířat na člověka. Platí, co řekl Donald Trump: Je to čínský virus. A lidé, kteří za to Trumpa obviňují z rasismu, jsou idioti,“ řekl Lukeš začátkem dubna.