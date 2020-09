Začátek školního roku je tady. Herci ze Slunečné zavzpomínali, jak to měli, když usedli poprvé do školních lavic základní školy. Většina z nich byla pěkná kvítka a nebojí se to přiznat. Tereza Brodská prozradila, že hned v první třídě také dostala první pusu.

Autor: FTV Prima