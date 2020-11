Britská královna Alžběta II. se poprvé objevila na veřejnosti s rouškou

Roušku si královna Alžběta II. vzala při krátké soukromé bohoslužbě ve Westminsterském opatství u příležitosti stého výročí pohřbu neznámého vojína z první světové války. Podle zveřejněných fotek má královna na obličeji černou roušku s bílým lemem. Akce se uskutečnila již ve středu 4. listopadu, fotky z obřadu však byly zveřejněné až nyní.



Zakrytí obličeje je v určitých vnitřních prostorách, jako ve veřejné dopravě, obchodech a při bohoslužbách, v Británii povinné. Vláda také doporučuje roušky v dalších vnitřních prostorách, kde je obtížné dodržet doporučovanou vzdálenost.

Další členové královské rodiny jsou běžně vidět na veřejnosti s rouškou. Královna byla minulý měsíc kritizovaná za to, že neměla roušku při návštěvě laboratoře DLTL ve městě Port Down.

Hrob Neznámého vojína představuje všechny, kteří zemřeli v první světové válce a místo jejich úmrtí nebo uložení jejich pozůstatků není známé. V souladu s tradicí, kterou zavedla matka současné královny v roce 1923, nechává královna u hrobu kytici podobající se její svatební, uvedl server BBC.

Britská panovnice, i s ohledem na vysoký věk, v březnu opustila Buckinghamský palác a zamířila do izolace na hrad Windsor. Po několika měsících spolu s manželem princem Philipem (99) se v létě přesunuli do Skotska na hrad Balmoral a poté na panství Sandringham. Královnin manžel tam zůstal a Alžběta II. přesídlila opět do Windsoru.



Také oficiální oslava 94. narozenin královny byla letos kvůli pandemii skromná. Každoroční slavnostní přehlídku nahradila komorní ceremonie na Windsoru.

Panovnice se na veřejnosti objevila také v polovině července, kdy na rytíře pasovala stoletého veterána Toma Moorea, který na pomoc britskému zdravotnictví v době pandemie vybral v přepočtu zhruba miliardu korun.



SPECIÁL Britská královská rodina