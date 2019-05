Britney Spears by už neměla vystupovat v Las Vegas, tvrdí její manažer

Rudolph se zpěvačkou pracuje dlouhodobě už od jejího prvního alba z roku 1999. „Na základě informací, které mám já jako ten, kdo se stará o její kariéru, je podle mě jasné, že by se neměla vracet ke své show ve Vegas, rozhodně ne v dohledné době a možná už nikdy,“ řekl manažer.



Britney Spears v Las Vegas vystupuje od roku 2014. V lednu zrušila plánovanou novou show kvůli vážné nemoci svého otce, minulý měsíc strávila nějaký čas v psychiatrické léčebně, důvodem byl podle magazínu Variety stres z otcova zdraví.

Poté, co se zpěvačka v roce 2007 nervově zhroutila, převzal za ni otec opatrovnictví a je tak v současnosti zástupcem všech zpěvaččiných obchodních záležitostí.

Serverům TMZ a Variety Rudolph sdělil, že se mu zpěvačka už dlouho neozvala. „Když chtěla minulý rok jet na turné, volala mi každý den. Byla nadšená. Teď už mi měsíce nezavolala. Ticho. Očividně vystupovat nechce,“ řekl Rudolph.

Podle manažera by se Spears měla soustředit na své zdraví. „Nechci, aby začala pracovat, dokud nebude připravená fyzicky a duševně a dokud nebude mít chuť. Pokud se to nikdy nestane, tak se to nikdy nestane. Nemám zájem ani možnost nutit ji znovu pracovat,“ uvedl Rudolph.

„Byl jsem s ní dvě třetiny jejího života. Beru ji jako svoji dceru, je to pro mě hodně náročné. Chtěl bych, aby byla v klidu a šťastná - ať už to pro ni znamená cokoliv. Tady už nejde o kariéru, ale o život,“ řekl Rudolph médiím.