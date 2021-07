Soud zamítl žádost Britney Spears. Otec nadále spravuje majetek zpěvačky

Americká zpěvačka Britney Spears nesmí spravovat svůj majetek kvůli předchozím psychickým obtížím. Správu svých záležitostí otcem označila za „nepatřičnou“. Otce viní z toho, že ji nutil vystupovat proti její vůli nebo jí nedovolil vdát se za svého přítele Sama Asghariho a mít s ním dítě. O rozhodnutí soudkyně ve čtvrtek napsal list The Guardian s odvoláním na soudní dokumenty.

Právník zpěvačky Samuel Ingham loni v listopadu požádal soud, aby Jamiemu Spearsovi odňal správu nad milionovým majetkem jeho dcery. Jako důvod uvedl, že se Britney Spears svého otce bojí.

Zpěvačka u soudu navrhla, aby jediným správcem jejích obchodních záležitostí byla nadále soukromá firma pro správu majetku Bessemer Trust, která se dosud na správě podílela spolu s jejím otcem. Soudkyně Brenda Pennyová ale tuto žádost zamítla, vyplývá z dokumentů z 30. června, které měl The Guardian k dispozici.

„Žádost opatrované osoby o okamžité odvolání Jamese Spearse a jmenování společnosti Bessemer Trust Company of California, NA jako jediného správce majetku je zamítnuta,“ uvedla soudkyně Pennyová.

Otec Jamie Spears podle soudních dokumentů již dříve odmítl, že by se podílel na omezeních v osobním životě své dcery. Nadále má sice ve správě její obchodní záležitosti, ale ze správy soukromých záležitostí se ze své vůle stáhl v září 2019 kvůli zdravotním obtížím, plyne z dokumentů. Ve funkci ho dočasně nahradila ošetřovatelka Spearsové Jodi Montgomeryová.



V minulosti byly všechny záznamy i sama přelíčení neveřejné, důvodem byl důvěrný charakter informací o zdravotním stavu Spearsové. Letos však zpěvačka prostřednictvím obhajoby požádala o veřejné slyšení. Její dosavadní mlčení podle ní bylo mylně považováno za souhlas s opatrovnictvím.

Na podporu zpěvačky se před budovou soudu v minulém týdnu sešly stovky lidí a skandovali za její „osvobození“. Loni Britney Spears opět prostřednictvím svého právníka, kterého jí přidělil soud, „uvítala a ocenila skutečnou podporu tolika fanoušků“, většinou sdružených v hnutí #FreeBritney. Naopak Jamie Spears tuto kampaň označil za konspirační teorii.

Na Twitteru se v minulém týdnu rozhodl podpořit svou bývalou partnerku také Justin Timberlake. „Poté, co jsme dnes viděli, bychom tentokrát měli Britney všichni podpořit. Bez ohledu na naši společnou minulost a vše dobré i špatné, co jsme prožili... To, co se nyní děje, opravdu není v pořádku. Žádné ženě by se nemělo bránit v rozhodování o jejím vlastním těle,“ napsal s tím, že zpěvačka má jeho plnou podporu.