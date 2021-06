Už nechci být otrokem. Britney Spears žádala soud o ukončení opatrovnictví

Zpěvačka správu označila za „nepatřičnou“ a o její zrušení pořádala ihned po začátku soudního přelíčení. Jednání skončilo bez jakéhokoli rozhodnutí o dalším právním uspořádání. Soudkyně Brenda Pennyová zpěvačce Britney Spears doporučila, aby podala formální žádost o ukončení správy. O vývoji případu informovala agentura AP.



„Toto opatrovnictví mi nadělalo mnohem víc škody než užitku. Zasloužím si mít vlastní život. Už je to třináct let a to stačí. Otec mi nedovolí například ani vybrat si barvu, kterou bude vymalovaná má vlastní kuchyně,“ řekla Spears u soudu, kde přes dvacet minut četla svou předem připravenou řeč. Soud ji dvakrát přerušil s žádostí, aby mluvila pomaleji.

V projevu kritizovala svého otce Jamieho Spearse, který byl od roku 2008 jejím opatrovníkem. Podle zpěvačky ji nutil vystupovat proti její vůli, brát lithium a nedovolil jí se vdát za přítele Sama Asghariho a mít s ním děti.

Podle Spears její otec „miloval, že měl nad svou dcerou stoprocentní moc“. Jednou brečela hodinu do telefonu a otce prý potěšilo, že má kontrolu nad někým tak silným, jako je ona, uvedla zpěvačka, které je dnes 39 let. Před soudem kritizovala také další lidi, kteří se podílejí na jejím opatrovnictví.

Vystoupení hudební ikony před soudem bylo velmi očekávanou událostí, protože v minulosti byly všechny záznamy i samotná přelíčení neveřejná. Důvodem byl důvěrný charakter informací o zdravotním stavu Britney Spears. Letos však zpěvačka prostřednictvím obhajoby požádala o veřejné slyšení. Její dosavadní mlčení podle ní bylo mylně považováno za souhlas s opatrovnictvím.



„Neexistuji na tomto světě proto, abych byla něčí otrok,“ rozčilovala se zpěvačka před soudem. „Moje rodina nejenže neudělala jedinou zatracenou věc, můj otec je navíc ten, kdo je za všechno zodpovědný. Už nechci být otrok,“ dodala.

Otcova právní zástupkyně Vivian Thoreenová jménem klienta vyjádřila „lítost nad utrpením dcery“. „Pan Spears miluje svou dceru a velmi mu schází,“ uvedla.

Na podporu zpěvačky se před budovou soudu sešly stovky lidí a skandovali za její „osvobození“. Loni Britney Spears opět prostřednictvím svého právníka, kterého jí přidělil soud, „uvítala a ocenila skutečnou podporu tolika fanoušků“, většinou sdružených v hnutí #FreeBritney. Naopak Jamie Spears tuto kampaň označil za konspirační teorii.

Ve středu se rozhodl na Twitteru podpořit svou bývalou partnerku také Justin Timberlake. „Poté, co jsme dnes viděli, bychom tentokrát měli Britney všichni podpořit. Bez ohledu na naši společnou minulost a vše dobré i špatné, co jsme prožili... To, co se nyní děje, opravdu není v pořádku. Žádné ženě by se nemělo bránit v rozhodování o jejím vlastním těle,“ napsal zpěvák s tím, že zpěvačka má jeho plnou podporu.

After what we saw today, we should all be supporting Britney at this time.



Regardless of our past, good and bad, and no matter how long ago it was… what’s happening to her is just not right.



No woman should ever be restricted from making decisions about her own body.