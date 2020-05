Kytarista Queenů Brian May fanouškům prozradil, že málem zemřel

Brian May se fanouškům na sociálních sítích svěřil, že zánět sedacího nervu mu zjistili na magnetické rezonanci. Podle hudebníka za to může to, že více než 50 let běhá s kytarou na levém rameni. Během zotavování mu nepřestávaly bolesti, které přirovnal k bodání šroubovákem do zad, až poté lékaři přišli na to, co mu bylo.

„To je jedna strana příběhu. Už je mi lépe, nemám ty strašné bolesti, ze kterých jsem málem zešílel. Ale zbytek příběhu je trochu bizarnější. Myslel jsem, že jsem docela zdravý chlápek. Všichni mi říkali, že mám dobrý tlak, jsem fit, jezdím na kole a zdravě jím. A srdce mi bije v pořádku. Prodělal jsem ale menší infarkt,“ svěřil se.

Necelou hodinu měl bolesti na hrudi a strašně se potil. I když říká, že šlo o menší infarkt, dodal, že málem zemřel. Museli mu pročistit tři ucpané tepny. Původně lékaři navrhovali otevřenou operaci srdce, kytarista však zvolil alternativu, při níž mu do srdce implantovali tři stenty.

I když se už cítí lépe, stále chodí o berlích. Brian May všechny své příznivce vyzval, aby nepodceňovali zdravotní problémy a hlavně pokud jsou starší, šli na vyšetření srdce.