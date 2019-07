Producenti mě už nechtějí, jsem na Hollywood moc starý, říká Brad Pitt

V devadesátých letech patřil mezi nejžádanější herce v Hollywoodu. Ve svém diáři jen stěží hledal volno. Exmanžel Jennifer Anistonové a Angeliny Jolie má ovšem nyní volna více než pracovních dní. Hvězda nového filmu Tenkrát v Hollywoodu to připisuje tvrdé realitě filmového byznysu.

„Jsem teď za kamerou v roli producenta a hodně si to užívám. Ale pracuji stále méně a méně. Myslím si, že obecně vzato jsou filmy oborem mladých. Ne, že by tu nebylo dost rolí pro starší postavy, ale mám pocit, že samotný byznys a všechno kolem se přirozeně posouvá. Prostě v tom všem funguje přirozený výběr,“ řekl Brad Pitt pro australskou edici magazínu GQ.

Podle Pitta se bude filmový svět dost měnit díky streamingovým službám, které poskytují nový prostor velkému počtu talentů. I dříve byl bezpočet talentovaných lidí, mnozí však neměli štěstí a neprorazili v Hollywoodu. Díky internetu a streamingu je všechno jinak.

„Opravdu si cením streamingových služeb, protože díky nim vznikají velmi kvalitní díla. Stále více scenáristů, režisérů a herců dostává šanci se ukázat. Jasně to tedy říká, kolik talentovaných lidí existuje. Rád bych věřil, že je tu prostor pro oboje. Kdybych si to neuvědomoval, mohl bych být dinosaurem a kometa už by přitom mohla být na cestě,“ glosoval téma.

Brad Pitt se v posledních letech díky volnějšímu pracovnímu režimu věnuje také výtvarnému umění. A to nejen jako jeho milovník, který do něj investuje nemalé peníze, ale rovněž jako tvůrce. Mezi jeho nejoblíbenější techniky patří sochařství.