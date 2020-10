Jsem rád v zápřahu. Alespoň nemám čas myslet na hlouposti, říká Slezáček

Bořek Slezáček nesnáší klišé. Ať už jde o to, jak se každý chlubí „vražedným pracovním tempem“, nebo když se o něm píše jako o moderátorovi. Herec, zpěvák a vystudovaný ekonom, který nyní baví diváky v show Tvoje tvář má známý hlas, se za něj sám ani nepovažuje, přiznal v rozhovoru pro 5plus2.

Víte, vaše jméno mnoho let vnímám, ale tu vykouknete jako moderátor, tu jako zpěvák, tu jako herec, tu vaše jméno plnilo titulky bulváru… Jak byste sám sebe popsal, čemu se celá léta věnujete, kdo je Bořek Slezáček?

Upřímně řečeno, to je otázka tak pro bilanční rozhovor a na ten asi nemáme prostor a navíc pochybuji, že by moje životní eskapády někoho výrazně zajímaly. Takže budu stručný. Termín moderátor jsem si vysloužil před pětadvaceti lety tím, že jsem spoluvytvářel hudební pořady na Nově a hlavně na Primě. Žádné ambice být moderátor jsem nikdy neměl. Já ke všemu v životě často přišel spíš náhodou. Toho moderátora mi pak bulvární autoři lepili před jméno, aby tam měli nějaký přívlastek.

Dělají to tak se všemi. Eva Decastelo bude do smrti sexbomba, což jí mimochodem přeji. Pohlreich bude navždycky pro bulvár kuchař, i kdyby vynalezl termojadernou fúzi. Jednou moderátor, vždycky moderátor, i kdyby jediné, co jste kdy odmoderovali, byl myslivecký bál v Dolní Lomné. Nic proti Dolní Lomné samozřejmě. Novináři prostě používají ctrl+c ctrl+v, jakkoliv v případě bulváru není asi termín novinář namístě. No, moc stručný nejsem, že?

Nevadí, pro rozhovor lepší, než kdybyste odpovídal jednoslovně. Stalo se také, že o vás mnoho let nebylo slyšet…

Mnoho let o mně nebylo slyšet, protože já o to nikdy moc nestál. Bulvár se o mne otíral vlastně jen proto, že jsem je všechny docela zbytečně pozurážel. Časem jsem pochopil, že jsou tyhle rozbroje zbytečné. Taky jsem na pár let zatáhl roletu a věnoval se reprezentačně konzumaci alkoholických nápojů. Tak to asi bude tím. A co jsem se vrátil do normálního života, věnuji se práci a rodině. Hraji divadlo, točím televizní projekty, občas nějaký film se zahraniční produkcí a zpívám.

To je další věc, která se o vás dá zjistit. Ke svému alkoholismu jste se veřejně vyjadřoval. Proč vlastně? Jaké byly reakce lidí a vašeho okolí?

Já to mám tak, že když se mne někdo na něco zeptá, tak mu prostě odpovím. Jsem abstinující alkoholik a nevidím důvod to zapírat. A když už jsem sebral vůli a s pitím seknul, přijde mi dobré se o tu zkušenost podělit. Lidi bohužel strašně pijí a spousta z nich má trable, stydí se, o to víc pije.

Většinu života jsem byl odstrašující případ, tak bych třeba teď mohl být pro někoho dobrý příklad. Spousta lidí mne na základě těch rozhovorů kontaktuje, mnohdy s prosbou o pomoc, o radu. To má smysl, ne? Nemám ujímání z toho, že se na mne někdo kvůli tomu dívá přes prsty. Mně je víceméně buřt, co si cizí lidi myslí. Hatery neřeším. A lidé v mém okolí to stejně celou dobu věděli. Takže není důvod se neodkopat.

Nicméně vystudovaný nejste umělec, ale inženýr na Technické univerzitě v Ostravě. Co jste studoval?

Ekonomii. Po gymplu jsem se přihlásil na hudebně dramatický obor, tedy na herectví, na ostravskou konzervatoř, jenže doma z toho byly hrozné bouřky a já nakonec pod pohrůžkou ekonomických sankcí a vojenské služby zařadil zpátečku a přihlásil se na vysokou. Z Ostravy jsem kvůli kapele nechtěl, a tak moc na výběr nebylo. Ekonomie mi přišla zajímavá. Když už nic, mám o ní alespoň povšechný přehled.

Mne školy vždycky bavily. V tomto jsem věrný Leninovu krédu, však víme. Jinak já prostě od puberty věnuji čas divadlu a hudbě. S přestávkami na pití a cestování, abych byl přesný. Prostě mi ten kumšt přišel jako dobrá rozmnožovací strategie, protože na kecy o teorii řízení moc modelek v Kozičce nesbalíte. A fotbal sice miluji, ale neumím.

Nyní vás lidé už nějakou dobu mohou vídat jako zpěváka a tanečníka v show Tvoje tvář má známý hlas. Jak jste se k účinkování dostal?

S termínem tanečník bych byl v mém případě velmi opatrný. Jsem kopyto. Naštěstí mám průpravu z muzikálů, kde jsem o rozum připravil už celou řadu slavných choreografů a vysloužil jsem si přezdívku Mamut. A jak jsem se k té show dostal? Snadno. Zavolali mi, jestli bych to nechtěl dělat. A já jsem jim řekl, že ano. Ono, mezi námi, teď navíc není pro herce moc práce, takže jsem dvojnásob rád.

I když jsem ten pořad sledoval jen sporadicky, spousta mých kolegů jím prošla a byli nadšení. Takže já měl radost, že budu mít fajn práci, a taky z toho, že stojím někomu za to mne angažovat do primetime show, když ve frontě stojí dost jiných, kteří mají na rozdíl ode mne i talent. Navíc, jestli mám v branži v někoho důvěru, je to Simona Matásková, kreativní producentka Tváře. Z mnoha důvodů.

Splnilo to vaše očekávání? Naučilo vás to něco o sobě samém?

Jsme už zhruba v půlce a já jsem nelitoval ani sekundu. Bavím se skvěle. Snad i diváci. Ten profesionální servis ve všech směrech, kterého se nám tam dostává, to mi vyrazilo dech. A ta parta, co tam účinkuje, to je ale banda fantastických pošahanců, takže je to fakt skvělá životní zkušenost. Jsem rád, že jsem součást toho všeho. A jestli mne to naučilo něco o sobě samém? Asi ne. Já se docela znám za těch 53 let. Navíc nejsem typ, co by se řešil a studoval. Na světě je spousta mnohem zajímavějších objektů.

Abychom probrali všechny profese, ve kterých si vás vybavím, chybí ještě herectví.

Mám sice několik různých aktivit, ale kdybych to měl kvantifikovat, tak už mnoho let tak sedmdesát procent mého pracovního času tvoří divadlo, zbytek se dělí mezi natáčení seriálů a hudbu. Nevím, co mne baví víc, jestli divadlo, nebo natáčení. Mám u natáčení obrovské štěstí na fantastické kolegy a skvělé režiséry a v divadle taky, ale myslím, že na své nejlepší momenty v obou případech ještě stále čekám. No, snad se dočkám. I když všechny kusy, ve kterých jsem kdy účinkoval a účinkuji, mne bavily a baví strašně. I díky lidem, se kterými se tam setkávám.

Kde jste teď tedy k vidění?

Na otázku, kde mne teď lidé mohou vidět, musím popravdě odpovědět, že kromě televize Nova nikde, protože vzhledem k situaci se moc nehraje, nekoncertuje a v nejbližší době asi ani nebude, což chápu, ale radost nemám. Na druhou stranu, aspoň mám čas věnovat se Tváři naplno. V září jsem dotočil německý film Allmen a musím říct, že skloubit ty dva projekty bylo dost stresující. Ale já jsem rád v zápřahu. Aspoň nemám čas myslet na hlouposti. Tak snad se všechno zase rozhýbe.

Bořek Slezáček ■ Narodil se 30. května 1967 v Ostravě. Vystudoval gymnázium a Technickou univerzitu Ostrava, od mládí se pohyboval ve světě hudebních kapel. Po škole žil několik let ve Španělsku, kde pracoval mimo jiné v cestovní kanceláři či jako DJ.

■ Po návratu se nějaký čas věnoval hudbě, poté se živil například v oboru produkce a reklamy.

■ Působil a působí coby moderátor i spolutvůrce především hudebních pořadů v rádiích a televizi, zahrál si ve filmech i seriálech, v poslední době například v Ohnivým kuřeti či Místo zločinu Ostrava. Účinkuje v muzikálech.

■ Přes dva roky byl ženatý s modelkou Simonou Krainovou, jeho partnerkou byla i další slavná modelka Alena Šeredová. Má přítelkyni a dva syny.

Když jsme domlouvali rozhovor, zmínil jste se o tom, že čas je něco, čeho se vám nedostává. Žijete takové zběsilé pracovní tempo? Umíte odpočívat, čemu se věnujete, když máte volno?

Víte, já nemám moc rád ty řeči o vražedném pracovním tempu. Dělám, co mě baví a v tom mám obrovské štěstí. Vražedné pracovní tempo mají havíři v dole nebo chudé děti v Asii, které místo školy montují pro korporace iPhony, a to jen proto, aby se s nimi jejich vrstevníci v Evropě mohli masírovat.

Já jen prostě mám málo času, jako každý člověk dnes. Samozřejmě s výjimkou koronavirového útlumu. Moje tělo je v pořádku na ty roky. Žiji zdravě a hodně sportuji, když čas dovolí. Občas něco bolí, nebo na chvíli vypoví službu. Úměrně věku. Odpočívám tak mezi řádky denním sněním a v noci spaním. Já už jsem se naodpočíval dost v minulosti po barech, takže mám hodně co dohánět.

