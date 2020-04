Alkoholik musí sám sobě přestat lhát a chtít něco změnit, říká Slezáček

„Ví to o mně každý, s kým jsem se potkal. Je rozdíl v tom, jak tě lidé vnímají, a v tom, jak ty bys chtěl, aby tě vnímali. Když je ten rozdíl příliš velký, jsou z toho pak různé frustrace. Nemá cenu hrát divadlo. Mluvit o tom je nutné, s pitím má problém spousta lidí. Je dobré jít příkladem. A je dobré, když lidé vidí, že to jde,“ říká Bořek Slezáček, který se svou alkoholovou minulostí nijak netají.

„Cizí lidé mě kontaktují přes Facebook a chtějí poradit s tím, co dělat, když pije jejich partner a podobně. Vlastně teď tak nějak částečně odčiňuji to zlo, které jsem jako opilec páchal. Tedy alespoň se o to snažím. Satisfakcí je mi pak má šťastná žena a děti,“ vysvětluje herec a moderátor.

Ten přiznává, že v období pití byl vůči svému okolí občas až extrémně nepříjemný. Obecně mám povahové tendence mistrovat a chovat se jako arogantní kretén. V alkoholu člověk nemá zábrany, takže se to projeví. Když přestaneš s pitím a uvědomíš si sebe sama, tak teprve pak s tím můžeš začít bojovat. Snažit se o nějakou pokoru a podobně. Neříkám nic objevného, ale mé zásadní zjištění bylo, že tvé vlastní ego je tvůj největší nepřítel. Jakmile ho potlačíš a přestaneš vystrkovat před sebe, život je pak mnohem jednodušší,“ říká Slezáček.

Sám dobře ví, že zvednout se z úplného dna poté, co člověk opakovaně zklame své okolí, není jednoduché. „Člověk nadělá občas tolik škody, že ho už pak v práci nikdo ani nechce. Když s tím však najednou sekne a přehodnotí život a přestaví ho od základů, vše se zase změní,“ dává naději ostatním, kteří mají problémy s přílišným pitím alkoholu.

Byly to dva až tři roky, které ho později donutily k tomu chytit se za nos. „Dostal jsem se finančně do mínusu. Když do pekla, tak na pořádném koni. Člověk nepřestane divočit ze dne na den, je to proces. Od momentu, kdy se rozhodneš, že s tím chceš něco dělat, mohou uplynout další tři roky. Není to zlomená noha. Musíš přestat lhát sám sobě. Přiznat si, že jsi alkoholik a že s tím chceš něco dělat. Přestal jsem pít, když se nám narodilo první dítě. Za to, že přestane člověk pít, si ale nezaslouží žádný metál. Ten si zaslouží ti, kteří nikdy nezačali,“ míní Bořek Slezáček.



Ten moderuje v současnosti hudební pořad Shaker na ÓČKO STAR, věnuje se divadlu, muzikálům, činohře, průměrně hraje pětkrát týdně. „Loni jsem točil seriál Místo zločinu Ostrava a seriál Boží mlýny, kde hraji vůdce sekty. Teď točím i německý historický seriál Charité a českou novinku Divoká devadesátá, což je krimi o reálných lidech, jako byl Ivan Jonák a podobně, na to se moc těším,“ říká herec.

V rozhovoru pro pořad Limuzína s Mírou Hejdou se svěřil také s tím, že drží nově nízkosacharidovou keto dietu a je kvůli tomu na své okolí často dost protivný. „Mám v létě točit něco, kde musím být výrazně ve formě. Jsem obvykle celkem hubený, ale v prosinci jsem páchal taková zvěrstva, že jsem dost přibral. Řekl jsem si, že omezím sacharidy. Ale netušil jsem, jaká to bude rána do zdi. Ploužím se teď denně se psem po ulici a mám hypoglykémii. Chybí mi cukr a jsem nepříjemný,“ dodává Bořek Slezáček.