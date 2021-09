Královská premiéra bondovky. Zlatá Kate zářila jako filmová hvězda

Vévodkyně Kate na červeném koberci nešetřila úsměvy a zářila jako opravdová filmová hvězda. Kromě vévodkyně a vévody z Cambridge se dlouho očekávané premiéry zúčastnil i princ Charles s manželkou Camillou.

Jako poděkování za nasazení v první linii během pandemie dostali pozvání i pracovníci ve zdravotnictví a příslušníci ozbrojených složek. Mezi slavné hosty se zařadily herečka Judi Denchová, někdejší představitelka šéfky zpravodajské služby, a zpěvačka Billie Eilish, která k filmu nazpívala úvodní píseň.

Do Royal Albert Hall samozřejmě dorazil i britský herec Daniel Craig, který se v titulní roli jako agent 007 objevuje naposledy. Původně na duben 2020 plánovaná premiéra musela být odložena kvůli pandemii covidu-19.

Vévodkyně Kate a Daniel Craig

„Je to taková úleva. Bylo pro mě hrozně důležité, abych sem přišel a oslavil to se všemi ostatními herci a s celým filmovým štábem, a dostal to do kin – a teď je to tady. Před rokem jsem si nemyslel, že se to stane,“ řekl Craig, který se poprvé v roli tajného agenta 007 ve službách Jejího Veličenstva představil v roce 2006 ve filmu Casino Royale. Od té doby si zahrál celkem v pěti bondovkách.

Nadšení herců při premiéře tříhodinového snímku nezkazilo ani deštivé počasí. Craiga v pozornost poutajícím růžovém sametovém saku do londýnské haly doprovodili spoluherci Rami Malek, Lashana Lynchová a Léa Seydouxová.

Snímek režiséra Caryho Joji Fukunagy, známého například minisérií Temný případ (True Detective), slibuje obvyklou bondovskou akční podívanou, automobilové honičky, kaskadérské kousky a také úchvatné exteriéry. Děj zachycuje Bonda, který přeruší svůj idylický odpočinek na Jamajce a vydává se na stopu padoucha vybaveného novou smrtící technologií.



Premiéra filmu Není čas zemřít (Londýn, 28. září 2021)

Britská kina si od bondovky slibují, že pomůže zotavení celého filmového odvětví, které citelně zasáhla pandemie covidu-19. Předprodej vstupenek podle deníku The Guardian naznačil, že snímek Není čas zemřít by se mohl stát druhým nejvýdělečnějším filmem z celé bondovské série, která trvá skoro 60 let a čítá 25 snímků.

Na plátnech českých kin se nová bondovka Není čas zemřít objeví ve čtvrtek 30. září.