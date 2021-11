Žena Bohuše Matuše chce do muzikálu. Nejsem spokojená, řekla po konkurzu

„Popravdě jsem měla přijít na konkurz až zítra. Přiznám se, že jsem proto nebyla moc připravená. Vlastně na mne manžel vybafnul, že okamžitě na ten konkurz mám jít, že tam na mě čekají. Neměla jsem čas se ani rozezpívat, ani se nijak rozcvičit,“ uvedla Lucie Matušová, která šla na konkurz rovnou od lékaře. Stále se dává do kupy po operaci břišní kýly.

„Hlavně jsem dneska i po zákroku, takže proto jsem nepřišla ani na taneční část. Nevím, jestli ji zítra zvládnu, ale půjdu to samozřejmě zkusit. No, uvidím, jak to dopadne. Ale mám trošku strach po tom dnešku. S pěveckým výkonem taky nejsem vůbec spokojená, protože bez rozezpívání mi to zkrátka nejde,“ prohlásila.

Premiéra rodinného muzikálu Ostrov pokladů autorů Josefa Laufera a Zdeňka Hrubého se chystá v březnu 2022. Režie se ujala Michaela Novotná.

Bohuš Matuš se se studentkou Lucií Palkaninovou dal dohromady na jaře 2018 v Divadle Hybernia, kde zpíval. Dívka k němu tehdy přišla se slovy, že je nejlepší a nejhezčí zpěvák všech dob.



17. července 2020

Po boku tehdy patnáctileté Lucie se zpěvák začal objevovat na veřejnosti před třemi lety. Dívka byla nejdřív prezentována jako Matušova fanynka, později kamarádka a pak přítelkyně. Teď je matkou jejich společného potomka. Kvůli velkému věkovému rozdílu jsou partneři často terčem kritiky.

Dcera Natálie se rodičům narodila v prosinci 2020. Zpěvák se poté svěřil s tím, že ji pojmenoval po dceři bývalého českého premiéra Stanislava Grosse (†45). Bohuš a Lucie se vzali letos 12. května v rodinném parku Krtkův svět v pražských Dolních Měcholupech.