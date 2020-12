Natálka by asi měla mít brášku, uvažuje Bohuš Matuš o dalším potomkovi

„Lucka je jako máma fantastická. Jsem jí na blízku, tak to vidím. Na miminko se pečlivě připravila, všechno má doma vymazlené, přebaluje, kojí. V noci hodně holky spí, což je dobře, protože já také rád spím, ale tuto noc jsem se moc nevyspal,“ prozradil Bohuš Matuš.

Novopečený otec se péče o svou dceru nezříká a také přiloží ruku k dílu. I když je hodně opatrný v tom, co dělá. „Co se týká přebalování, no, přiznám, mírný náznak tam byl, ale zatím moc ne. Zase jsem ale koupal, uspával, nechával odkrkávat a odprdět,“ vypočítával zpěvák řadu činností, kdy je jako otec nápomocen.

Bohuš Matuš si přeje, aby jeho dcera Natálie byla v životě šťastná. Věří, že veškeré problémy zvládnou v klidu a v pohodě. „Jestli puberta bude těžší? No, tak ať je. Nejsem rozumem dvacetiletý hejsek, určitě všechno v klidu vyřešíme. Určitě ji budu hlídat. Pokud si ale najde někoho, jako to bylo u nás s Luckou, tak to je každého věc,“ míní.

Otcovství se Bohušovi Matušovi tak zalíbilo, že uvažuje nad rozšířením rodiny. Od nápadu k realizaci je ale podle zpěváka ještě dlouhá cesta.„Nechávám to na vesmíru. Nikdy jsem dítě nechtěl, chtěl jsem být sám, ale Natálka by asi měla mít brášku,“ připustil s úsměvem Matuš.