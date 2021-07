Herec Bob Odenkirk zkolaboval při natáčení seriálu Volejte Saulovi

Členové natáčecího týmu zavolali sanitku, která herce odvezla do nemocnice. Zkolaboval kvůli problémům se srdcem. Podle některých zdrojů dostal infarkt.

„Můžeme potvrdit, že je Bob ve stabilizovaném stavu poté, co zažil srdeční příhodu. On a jeho rodina by chtěli poděkovat neskutečným lékařům a zdravotním sestrám, kteří se o něj starají, stejně tak jeho kolegům, štábu a producentům, kteří zůstali po jeho boku,“ uvedl hercův mluvčí s tím, že by rádi požádali o respektování soukromí, aby se Odenkirk mohl uzdravit.

Volejte Saulovi je spin-off dějově předcházející oblíbenému seriálu Perníkový táta a stejně jako on se natáčí převážně v Albuquerque. Nyní se točí šestá a poslední řada seriálu Volejte Saulovi, kterou má v premiéře odvysílat v příštím roce televizní stanice AMC.

Odenkirk byl čtyřikrát nominován na cenu Emmy za roli titulní postavy, smůlou pronásledovaného právníka Jimmyho McGilla, který je čím dál tím zkorumpovanější a přijme pseudonym Saul Goodman. Stejnou roli hrál i v Perníkovém tátovi.