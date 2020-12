Amatérské porno mi nejvíc připomínalo mě samotného, říká Bob Klepl

Sebrat ozdobu

„Sledování porna? To mě už opustilo, já už nemám ty testosterony. Dřív jsem se díval na amatérské porno, to mi nejvíc připomínalo mě. Ta profesionální porna, luxusní dámy a pánové, mě nebavila, nikdo mi nebyl podobný. Ale už mě nebaví ani to amatérské,“ přiznal Bob Klepl v pořadu 7 pádů Honzy Dědka s tím, že teď tráví svůj volný čas nejraději s vysavačem.

„Jednou jsem taky zkusil sex s vysavačem. A byl jsem rád, že jsem blízko toho vypínače,“ vtipkoval herec a upřesnil, že doma má hned tři vysavače, a ne ledajaké.

„K padesátinám se mi na vysavač skládali ostatní herci. Jiří Bartoška se tehdy divil, co jsem to za debila, že chci vysavač za sto tisíc. Ale já tímhle vysavačem vysaju všechno. Když se zblázním, vyjdu i ven a vysávám trávu,“ popisuje Klepl.

„Ráno vstanu, udělám si krátkou rozcvičku a pak vezmu ten drahej vysavač a udělám základní věci. Pak vezmu ten slabší a vezmu s ním pohovky, a pak ruční, kterým vezmu pavučinky. U mě už není co vysávat. Ale já mám představivost, takže vidím bordel pořád,“ vysvětluje svoji posedlost herec s tím, že se léčí.

„Na mně pracují tři psychiatři. Dřív jsem se léčil z alkoholismu. Jeden psychiatr mi řekl, že mám nas..no v hlavě, že jsem závislý úplně na všem. Posledních dvacet let tedy na vysávání,“ dodal.

Bohumil Klepl oslavil 31. března dvaašedesáté narozeniny, narodil se v Moskvě. Podle databáze ČSFD hrál ve 123 filmech a seriálech. Namátkou: To jsem z toho jelen, Účastníci zájezdu, Přístav. Úspěšná hra Líbánky na Jadranu, ve které exceluje s kolegyní a kamarádkou Evou Holubovou, má za sebou téměř 200 repríz. Z rozvedeného manželství má herec dvě děti, Kláru a Tomáše.