Frontman kapely Blink-182 má rakovinu. Bojím se, přiznal

„Poslední tři měsíce kvůli rakovině podstupuji chemoterapii. Mám rakovinu. Je to na ho*no a bojím se, ale zároveň mám štěstí na neuvěřitelné lékaře, rodinu a přátele, kteří mi tím pomáhají projít,“ napsal na sociálních sítích.

„Stále mám před sebou měsíce léčby, ale snažím se mít naději a zůstat pozitivní. Nemůžu se dočkat, až nebudu mít rakovinu a snad se brzy uvidíme na koncertě. Miluji vás všechny,“ dodal.

Hoppus se fanouškům svěřil poté, co zveřejnil a pak smazal fotografii z ordinace u lékaře, kterou okomentoval: „Ahoj. Poprosil bych jednu léčbu rakoviny.“

Po oznámení mu příznivci na sociálních sítích přejí brzké uzdravení. Jeho kolega z kapely Travis Barker sdílel v Instastories společnou fotku a napsal, že ho má rád.

Blink-182 je americká punk rocková skupina, kterou v roce 1992 založili Tom DeLonge, Scott Raynor a Mark Hoppus. Vydali osm studiových alb, proslavili se hlavně deskou Enema of the State z roku 1999 a hity What’s My Age Again a All The Small Things.

V roce 2005 vydali výběr největších hitů, a poté vyhlásili pauzu na dobu neurčitou. Tom DeLonge založil kapelu Angels & Airwaves, Mark Hoppus a Travis Barker působili společně v kapele +44.

Znovu se dali dohromady v únoru 2009, o šest let později ovšem Tom DeLonge kapelu opět opustil a ke skupině se připojil zpěvák a kytarista Matt Skiba ze skupiny Alkaline Trio.

V Česku kapela po dvou odkladech zahrála v srpnu 2014, kdy vystoupila v pražské Tipsport Areně.

VIDEO: blink-182 - All The Small Things: